"Передаем на ноль": в ВСУ появились украинские бикалиберные минометы (фото)

Новый миномет может вести стрельбу как 30-мм, так и 40-мм гранатами от автоматических гранатометов.

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На вооружении украинских военных появился отечественный бикалиберный 30/40-мм миномет. Генеральный штаб ВСУ показал фото бойцов 108-й бригады теробороны с новым образцом оружия.

Новый украинский миномет засветился у бойцов 108-й бригады территориальной обороны во время проведения испытаний. Он может вести стрельбу как 30-мм, так и 40-мм гранатами от автоматических гранатометов. Отмечается, что изделие рассчитано на выстрел осколочных боеприпасов.

Миномет показал свою эффективность Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Проверка прошла успешно. Оружие без задержек передаем на ноль", — говорит военный с позывным "Механик".

Он отмечает, что к каждому оружию нужен свой подход, поэтому перед отправкой на фронт вооружение тщательно проверяют. Бойцы выставляют угол для выстрелов, делают выстрел, а затем проверяют, попал ли снаряд в заданный квадрат. В Генштабе объясняют, что успехом считается прогнозируемо стабильное попадание по нужному участку.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В "Милитарном" добавляют, что информация о миномете начала появляться в сети в начале 2023 года. Для выстрела граната размещается в трубе с вырезом на дне. Она устанавливается в ствол миномета, а затем опускается и накаляет капсюль гранаты. Информации о характеристиках миномета в открытом доступе пока нет.

Напомним, 10 октября СМИ показали броневик с минометом, радаром и системой против беспилотников The Best.

22 сентября польская армия получила партию самоходных 120-мм минометов RAK .