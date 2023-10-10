"Зверь" на поле боя: в США показали броневик с минометом, радаром и системой против БПЛА

Броневик Flyer 72 имеет 120-мм миномет с 42 минами, систему для сбивания беспилотников и другие комплексы. Машина подходит к концепции "бой-беги".

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На выставке вооружений Ассоциации армии Соединенных Штатов (AUSA) показали машину Flyer 72, которая отличается значительным количеством систем и вооружений. Об этом сообщает компания в Х (ранее твиттер).

Мобильную тактическую машину Flyer 72 вооружили системой для борьбы с дронами, радиолокационной станцией и 120-мм минометом. Броневик будет универсальной единицей на поле боя.

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"Его прочная конструкция обеспечивает эффективность в решении современных вызовов, с которыми сталкивается современная война. Это всегда было нашей целью. Создавать платформу, которая адаптируется к меняющимся потребностям бойца", — заявил гендиректор Flyer Defense Одед Нечуштан.

Машину назвали Beast (Зверь). В задней части установили 120-мм миномет Scorpion, чтобы машина могла работать по принципу "бой-беги": развернуться, отстреляться и поехать. Боекомплект составляет 42 мины. Радар представлен компанией Leonardo DRS, а система борьбы с дронами от Kongsberg. Также есть система противодействия БПЛА EnforceAir от D-Fend Solutions.

В итоге Beast предоставляет бойцам операционную осведомленность на 360 градусов. Машина может не только обнаруживать цели, но и самостоятельно поражать ее.

Напомним, 10 октября СМИ писали, что в США создали новую боевую концепцию. Роботы будут постепенно заменять солдат для прорывов обороны врага.

12 сентября аналитики сообщили, что в ВСУ заметили редкий броневик VRAC. Таких существуют всего три в мире.