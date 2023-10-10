Новая боевая концепция США: роботы будут прорывать оборону противника вместо солдат

По плану боевые отряды из троих человек будут передвигаться в броневике и управлять двумя боевыми роботами, идущими впереди в атаку.

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Весь риск близких боестолкновений в войнах будущего армия США предлагает переложить на роботов, о чем было заявлено на армейской конференции в округе Колумбия. Об этом сообщает журнал National Defense.

По словам командующей армией Кристины Вормут, запускается новая инициатива по созданию интегрированных "человеко-машинных" формирований. Эти подразделения будут включать роботизированные системы наряду с людьми, с целью отправлять в близкий боевой контакт именно роботов, а не солдат.

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Генерал-майор Кертис А. Баззард, командующий Центром передового опыта армейских маневров в Форт-Мур, изложил видение будущих формирований, в которых роботизированные системы будут стоять перед основными силами, собирая разведданные, осуществляя наблюдение, обнаруживая химико-биологическое оружие, создавая системы противодействия дронам и выполняя миссии по прорыву. Затем роботы будут отправлены, чтобы уничтожать наступающие или обороняющиеся силы противника. По плану Пентагона, после первого боевого контакта роботы смогут эвакуировать раненых и пополнить запасы солдат.

И хотя военные описывают подобные планы в будущем, они уверены, что похожие сценарии на поле боя мы увидим в ближайшее время. По словам Баззарда, армия в ближайшие несколько недель начнет подыскивать подходящие подразделения для экспериментов с боевыми платформами, куда в пехотные отряды будут внедряться боевые роботы — беспилотные станции, пулеметы и системы вооружения Javelin на роботах. Предполагается, что боевой роботизированный отряд будет состоять из трех человек: люди будут находиться в броневике и смогут удаленно управлять двумя боевыми робота, которые отправятся в атаку или займутся логистикой для обеспечения всем необходимым дружественных подразделений поблизости.

Одна из систем, которая бореться за поставку в армию США Фото: HDT Global

Самая большая проблема, которая действительно стоит на пути внедрения подобных систем, — это надежность и прочность роботов, отмечают военные. Но в Пентагоне над этим вопросом активно работают, и, как было сказано на конференции, уже четыре подрядчика строят прототипы для армии США. Уже к 2028 году Пентагон планирует массово оснастить свои вооруженные силы легкими версиями боевых роботов с соответствующим программным обеспечением и различными модулями для стрельбы по целям или для разведки.

Ранее Фокус сообщал, что компания Rheinmetall показала комплект автономии PATH A-Kit. Она способна превратить любую машину в боевого робота.