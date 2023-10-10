Нова бойова концепція США: роботи прориватимуть оборону противника замість солдатів

За планом бойові загони з трьох осіб пересуватимуться в броньовику і керуватимуть двома бойовими роботами, що йдуть попереду в атаку.

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Весь ризик близьких бойових зіткнень у війнах майбутнього армія США пропонує перекласти на роботів, про що було заявлено на армійській конференції в окрузі Колумбія. Про це повідомляє журнал National Defense.

За словами командувачки армії Крістіни Вормут, запускається нова ініціатива зі створення інтегрованих "людино-машинних" формувань. Ці підрозділи включатимуть роботизовані системи поряд із людьми, з метою відправляти в близький бойовий контакт саме роботів, а не солдатів.

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Генерал-майор Кертіс А. Баззард, командувач Центром передового досвіду армійських маневрів у Форт-Мур, виклав бачення майбутніх формувань, у яких роботизовані системи стоятимуть перед основними силами, збираючи розвіддані, здійснюючи спостереження, виявляючи хіміко-біологічну зброю, створюючи системи протидії дронам і виконуючи місії з прориву. Потім роботи будуть відправлені, щоб знищувати сили противника, що наступають або обороняються. За планом Пентагону, після першого бойового контакту роботи зможуть евакуювати поранених і поповнити запаси солдатів.

І хоча військові описують подібні плани в майбутньому, вони впевнені, що схожі сценарії на полі бою ми побачимо найближчим часом. За словами Баззарда, армія в найближчі кілька тижнів почне підшукувати відповідні підрозділи для експериментів з бойовими платформами, куди в піхотні загони впроваджуватимуть бойових роботів — безпілотні станції, кулемети та системи озброєння Javelin на роботах. Передбачається, що бойовий роботизований загін складатиметься з трьох осіб: люди перебуватимуть у броньовику і зможуть дистанційно керувати двома бойовими роботами, які вирушать в атаку або займуться логістикою для забезпечення всім необхідним дружніх підрозділів поблизу.

Одна з систем, яка бореться за постачання в армію США Фото: HDT Global

Найбільша проблема, яка справді стоїть на шляху впровадження подібних систем, — це надійність і міцність роботів, зазначають військові. Але в Пентагоні над цим питанням активно працюють, і, як було сказано на конференції, вже чотири підрядники будують прототипи для армії США. Уже до 2028 року Пентагон планує масово оснастити свої збройні сили легкими версіями бойових роботів із відповідним програмним забезпеченням і різними модулями для стрільби по цілях або для розвідки.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Rheinmetall показала комплект автономії PATH A-Kit. Вона здатна перетворити будь-яку машину на бойового робота.