Товста броня і потужна 30-мм гармата: військові скоро випробують бойового робота WOLF-X

Роботизовані машини з колісною формулою 8×8 досить компактні, щоб доставляти їх на поле бою за допомогою вертольотів.

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Компанія з розробки озброєнь HDT Global оголосила про те, що прототип її машини WOLF-X Пентагон вибрав для підтримки своєї програми із забезпечення армії США бойовими роботизованими машинами (RCV). Про це повідомляє The Defense Post.

Роботизована платформа WOLF-X — це безпілотна бойова система з дистанційним управлінням, яку розробляють у співпраці з такими гігантами військової промисловості, як BAE Systems і компанією з розробки інженерних рішень McQ Inc, що базується у Вірджинії. У проєкті також беруть участь відомі виробники: General Dynamics, Textron Systems і Oshkosh Defense.

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Розробники стверджують, що WOLF-X буде створено з урахуванням надійних і простих в експлуатації та обслуговуванні запитів для забезпечення переваги в мобільності та адаптації до технологій майбутнього. Роботизований транспорт з колісною формулою 8×8 має компактну конструкцію, що дає змогу транспортувати його за допомогою вертольота CH-47D Chinook. Удосконалена конфігурація WOLF-X дає змогу системі інтегрувати посилену броню та нести 30-міліметрову ланцюгову гармату MK44.

На початковому етапі групі інженерів було поставлено завдання надати для армійських випробувань два прототипи цієї автономної платформи до 2024 року. Потім буде обрана одна команда, яка завершить розробку конструкції цієї бойової машини й армія США отримає для ретельного тестування в різних умовах до дев'яти прототипів системи. Повноцінні поставки таких машин заплановані на 2028 рік.

"Ми дуже раді, що наша система WOLF-X була обрана для тестування та оцінки першої фази роботизованих платформ в армії США, — заявив генеральний директор і президент HDT Global Кевін МакСвіні. — Галузеве лідерство HDT у розробці інноваційних роботизованих рішень ми намагаємося підтримувати вже понад 12 років, і WOLF-X ілюструє нашу прихильність вирішувати складні проблеми та завдання, які перед нами ставлять сучасні війни".

Раніше Фокус повідомляв, що армія РФ очікує на нову бойову машину "Зубило". Броньовик оснащений 23-мм спареною гарматою ЗУ-23-2, яка забезпечує більшу інтенсивність вогню. Імовірно, машина братиме участь у перших хвилях атак, однак її бойова ефективність при цьому залишається під питанням.