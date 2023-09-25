Бойовий робот чи чергова "страшилка": армія РФ очікує на нову бойову машину "Зубило"

Броньовик оснащений 23-мм спареною гарматою ЗУ-23-2, яка забезпечує велику інтенсивність вогню. Імовірно, машина братиме участь у перших хвилях атак, однак її бойова ефективність при цьому залишається під питанням.

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Російські збройні сили готуються прийняти до своїх лав нову бойову машину десанту під назвою "Зубило". Ця інноваційна безпілотна наземна машина, яку було представлено на форумі "Армія 2023", є штурмовим роботом, призначена для ведення бойових дій, а також для доставки боєприпасів, перевезення вантажів, евакуації поранених і навіть для забезпечення енергією радіостанцій і квадрокоптерів. Про особливості нової "суперзброї" російського воєнопрому розповіли 25 вересня оглядачі Bulgarian Military.

Броньовик розроблено на татарстанському підприємстві "Ремдизель", а перші випробування заплановано на весну 2024 року. За наявними даними, існує щонайменше один діючий прототип цієї роботизованої машини, тому є тільки загальні відомості про її тактико-технічні характеристики.

Що відомо про нову російську БМД

Бронювання

За даними джерел видання, броня російського безпілотного штурмовика "Зубило" виконана переважно з композиційних матеріалів. Як правило, вони містять комбінацію металів, таких як сталь або алюміній, і високоміцних волокон — кевлар або вуглецеве волокно.

Крім стандартного бронювання, машина, імовірно, буде оснащена додатковими захисними елементами у вигляді динамічного захисту від кумулятивних снарядів. Експерти вважають, що захист БМД буде адаптовано з урахуванням мінливих загроз.

Озброєння

Основним озброєнням бронемашини "Зубило" є 23-мм спарена гармата ЗУ-23-2. Однак тут є питання, оскільки в представленій на виставці моделі не видно прицільного пристосування. Тим часом ця гармата має скорострільність 200 пострілів на хвилину на ствол, що дає змогу вести вогонь по цілях із великою інтенсивністю.

Бойовий модуль БМД "Зубило"

Тактико-технічні характеристики БМД

ЗУ-23-2 ефективна проти цілої низки повітряних цілей, включно з літаками, гелікоптерами та безпілотними літальними апаратами, і підходить для ведення вогню на дистанції до 2,5 км. Фугасно-запальні снаряди мають високу початкову швидкість, що дає змогу ефективно вражати цілі, які рухаються на великій швидкості.

Управління

Оглядачі пишуть, що головною інтригою броньовика — кількість операторів, які керуватимуть роботизованим комплексом. Відомо, що зенітка ЗУ-23-2 управляється двома операторами, тому передбачається, що "Зубило" потребуватиме щонайменше двох осіб для управління.

Також поки що не розкрито подробиць у плані передавання та оброблення інформації, і чи буде машина діяти самостійно або в складі механізованих формувань.

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"Той факт, що "Зубило" є роботом, дає змогу припустити, що в бойовій обстановці цю систему принесуть у жертву першою, прийнявши на себе перші хвилі атаки. Але це, в свою чергу, ставить інше питання — наскільки ефективним броньовик буде на полі бою", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що українські бійці показали роботу кулемета з дистанційним управлінням. Кулемет здатний зробити понад 700 пострілів за хвилину, водночас боєць-оператор перебуватиме в безпечному місці й керуватиме на відстані за допомогою джойстика.