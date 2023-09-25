ЗС РФ отримали нову партію модернізованих САУ "Мста-С": що було покращено

За даними корпорації "Ростех", установки з маркуванням "М2" оснащені новою 152-мм гарматою 2А79, а також модернізованою системою управління наведенням і вогнем, які нібито відрізняються характеристиками дальності і точності.

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На озброєння Сухопутних військ РФ нещодавно надійшла нова партія модернізованих самохідних гаубиць 2С19М2 "Мста-С". Це перша партія нової версії 2С19 "Мста-С" з маркуванням "М2", до якої додали вдосконалення з урахуванням досвіду ведення війни в Україні. Про це 24 вересня повідомили оглядачі Zona Militar.

Автори матеріалу з посиланням на повідомлення пресслужби корпорації "Ростех" зазначили, що постачання нових артилерійських гаубиць здійснюється в рамках виконання державних контрактів, розрахованих до 2023 року. Водночас у липні цього року російські війська отримали партію САУ з маркуванням "М1", які були зняті зі зберігання і пройшли модернізацію. Але про кількість поставленої техніки не повідомлялося.

"Можливо, це пов'язано з необхідними запобіжними заходами в умовах збройного конфлікту в Україні, а також перед обличчям Заходу, щоб не повідомляти про кількість втрачених у боях одиниць через заміну машин", — зазначили оглядачі.

Що було покращено

Насамперед ідеться про нову гармату самохідки — це 152-мм гармата 2А79, яка замінила попередню 2А64. Нова гармата покликана забезпечити більшу вогневу міць на великих відстанях. Повідомляється, що вона оснащена модернізованою автоматизованою системою управління наведенням і вогнем (АСУНВ-М), яка вирізняється "поліпшеними точностними характеристиками і можливістю відображення електронних топографічних карт" для екіпажів.

Своєю чергою, всі нововведення покликані підвищити ефективність контрбатарейної боротьби, оскільки ця модифікація САУ нібито може в автономному режимі визначати координати й автоматично наводити гармату для стрільби із закритих вогневих позицій.

Крім того, в релізі "Ростеха" від 21 вересня йдеться про те, що модернізована "Мста-С" отримала також нову силову установку і нову систему кондиціювання повітря, які покращують умови для екіпажу, що ще більше підвищує ступінь автоматизації при виконанні завдань з вогневої підтримки.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи ретельно і методично збирають дані про використання 155-мм боєприпасів з різних країн, які застосовуються з різними зразками західної артилерії. Це необхідно для того, щоб в умовах так званої "солянки" з артсистем, домогтися максимальної точності пострілу.