Не втрачаємо точність: як українські артилеристи вчаться воювати "солянкою" із західних систем

Щоб точно вести вогонь по позиціях противника в Україні створили спеціальний полігон, де фахівці збирають дані про балістичні характеристики тих чи інших боєприпасів. Після випробувань дані передають артилеристам на передовій, які потім не боятися помилитися під час пострілу.

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Зразки західної артилерії, які були надані Україні, мають калібр 155 мм. Але в різних країнах випускають снаряди з різними характеристиками, тому українські бійці ретельно і методично збирають дані про свою "солянку" із західних гармат і боєприпасів, щоб артилерійські розрахунки могли точно вести вогонь по цілях. Про це 14 вересня розповів офіцер Головного управління ракетних військ і польової артилерії України підполковник Юрій Пацкан, передає Defence One.

Йдеться про різне співвідношення порохів у 155-мм боєприпасах. Якщо використовувати на одній гарматі снаряди різних країн, то це суттєво впливає на розрахунок дальності стрільби, і постріли можуть бути неточними.

Для розв'язання цієї проблеми Україна створила полігон, на якому працює команда, що складається з фахівців з балістики, IT-фахівців і метеорологів, розповів журналістам видання Пацкан. Ця група займається збором даних за гарматами, знятими з передової з різними боєприпасами іноземного виробництва, а потім розраховує, які балістичні властивості має снаряд однієї країни під час стрільби з гаубиці іншої країни.

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"Отримані дані передаються українським артилеристам, що дає їм змогу впевнено використовувати боєприпаси однієї країни в гарматах іншої країни. Таким чином, артилеристи не бояться помилитися з дальністю стрільби", — сказав Пацкан.

За його словами, українські військові також намагаються спростити логістику озброєння, що поставляється з-за кордону, розподіляючи його за групами. Наприклад, підрозділи можуть використовувати тільки американські гаубиці М777, або тільки польські самохідки Krab.

Раніше повідомлялося, що в Росії вирішили повернути на озброєння стару радянську САУ 2С18 "Пат-С". Західні експерти зазначають, що це рішення — не просто ностальгія, а стратегічний крок, який має під собою кілька вагомих підстав.