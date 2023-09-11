Термобаричні снаряди для "Крабів": у Польщі працюють над новим типом боєприпасів для артилерії

Аналогічні боєприпаси застосовують російські війська за допомогою систем ТОС-1А "Солнцепек". Однак польські САУ ведуть вогонь на великих дистанціях і уражають цілі на відстані кількох десятків кілометрів.

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Польська військова промисловість має потенціал для виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів для вітчизняних самохідних артилерійських установок (САУ) Krab, що володіють спеціальними тактико-технічними можливостями. Йдеться про термобаричні снаряди від компанії MILITUS-PL, пишуть польські оглядачі з Defence 24.

Ці боєприпаси були представлені на виставці MSPO 2023. Крім 155-мм снарядів для артилерії, також були продемонстровані 120-мм мінометні гранати з аналогічними характеристиками.

Для виробництва нових видів снарядів для систем Krab польські зброярі розробили відповідні вибухові речовини типу TEX-NW.

"Якщо говорити коротко: термобаричні боєприпаси завдяки особливому складу вибухової суміші характеризуються іншими характеристиками горіння вибухової речовини, ніж класичні матеріали, наприклад, тротил, гексоген, октоген", — пишуть автори матеріалу.

Термобаричний снаряд від компанії MILITUS-PL

Цей тип боєприпасів призначений здебільшого для боротьби з живою силою, зокрема із солдатами, які ховаються за перешкодами та в окопах. Він характеризується значно більшою силою удару, ніж класичні осколкові боєприпаси HE (High Explosive) із класичними вибуховими речовинами. Ударними факторами є як висока температура, так і різкі перепади тиску, що тривають, як правило, кілька десятків мілісекунд.

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У публікації зазначено, що під час російсько-української війни ЗС РФ уже застосовували аналогічні боєприпаси разом із системами ТОС-1А "Солнцепек". Але якщо російська система має дальність до 10 км, то у випадку з польськими снарядами може йтися про ураження цілей на дистанції кількох десятків кілометрів, що є явною перевагою.

Раніше повідомлялося, що польські самохідки Krab зіграли одну з головних ролей у боях проти російських військ у Бахмуті й на Херсонському напрямку. За інформацією українських військових, ці САУ серйозно допомогли в утриманні позицій і контратаках на противника.