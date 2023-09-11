Термобарические снаряды для "Крабов": в Польше работают над новым типом боеприпасов для артиллерии

Аналогичные боеприпасы применяют российские войска с помощью систем ТОС-1А "Солнцепек". Однако польские САУ ведут огонь на больших дистанциях и поражают цели на расстоянии в несколько десятков километров.

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Польская военная промышленность имеет потенциал для производства 155-мм артиллерийских боеприпасов для отечественных самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, обладающих специальными тактико-техническими возможностями. Речь идет о термобарических снарядах от компании MILITUS-PL, пишут польские обозреватели из Defence 24.

Данные боеприпасы были представлены на выставке MSPO 2023. Кроме 155-мм снарядов для артиллерии также были продемонстрированы 120-мм минометные гранаты с аналогичными характеристиками.

Для производства новых видов снарядов для систем Krab польские оружейники разработали соответствующие взрывчатые вещества типа TEX-NW.

"Если говорить кратко: термобарические боеприпасы, благодаря особому составу взрывчатой смеси, характеризуются иными характеристиками горения взрывчатого вещества, чем классические материалы, например, тротил, гексоген, октоген", — пишут авторы материала.

Термобарический снаряд от компании MILITUS-PL

Данный тип боеприпасов предназначен в основном для борьбы с живой силой, в частности с солдатами, укрывающимися за препятствиями и в окопах. Он характеризуется значительно большей силой удара, чем классические осколочные боеприпасы HE (High Explosive) с классическими взрывчатыми веществами. Ударными факторами являются как высокая температура, так и резкие перепады давления, длящиеся, как правило, несколько десятков миллисекунд.

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В публикации отмечено, что в ходе российско-украинской войны ВС РФ уже применяли аналогичные боеприпасы вместе с системами ТОС-1А "Солнцепек". Но если российская система имеет дальность до 10 км, то в случае с польскими снарядами речь может идти о поражении целей на дистанции в несколько десятков километров, что является явным преимуществом.

Ранее сообщалось что польские самоходки Krab сыграли одну из главных ролей в боях против российских войск в Бахмуте и на Херсонском направлении. По информации украинских военных, эти САУ ерьезно помогли в удержании позиций и контратаках на противника.