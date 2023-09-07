"Испытана в Украине": Польша инвестирует 200 млн долларов для расширения производства САУ Krab

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что они граничат с абсолютно непредсказуемым режимом, который напал на Украину в 2022 году. Поэтому производство планируют децентрализовать.

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Польское правительство выделяет 850 млн злотых или 198 млн долларов для наращивания производства САУ Krab. Об этом сообщает Defence 24.

Компания Bumar-Łabędy в Гливице получит почти 200 млн долларов для оборудования новых производственных мощностей. На предприятии планируют изготавливать 50 САУ, однако не указывается, за какой промежуток времени.

"Это оружие, которое было испытано на передовой в Украине, и сейчас является объектом вожделения в странах Европы и мира. Польша граничит с абсолютно непредсказуемым режимом, и мы видим последствия нашего географического положения. Мы были в этом категорически убеждены в феврале 2022 года", — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Также он отметил, что производственные мощности должны быть децентрализованы, чтобы они не развалились на первом этапе возможного нападения. Частично именно благодаря этому Украина, по мнению премьера, имеет способность сейчас идти в наступление. Он заявил, что несмотря на то, что Польша покупает много иностранного вооружения, они прежде всего нацелены на наращивание внутренних мощностей для производства оружия.

Отмечается, что Bumar-Łabędy ранее специализировались на производстве танков. На предприятии в Гливице годы назад производили по 100 танков в год, поэтому производство Krab позволит вернуть изготовление тяжелой техники.

Напомним, летом 2022 года Украина подписала контракт на производство более 50 САУ Krab для ВСУ — это крупнейший контракт для Киева.

14 августа Польша объявила о приобретении 700 тяжелых БМП на базе Krab и с боевым модулем от Rosomak.