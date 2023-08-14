Смесь Krab и БМП: Польша покупает 700 тяжелых БМПТ для собственной армии (фото)

Министр обороны Мариуш Блащак подписал сразу три контракта на приобретение БМПТ, БТРов и разведывательных машин LPR.

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14 августа министр национальной обороны Мариуш Блащак одобрил рамочное соглашение о приобретении новых тяжелых боевых машин пехоты для нужд армии. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

В штаб-квартире Министерства национальной обороны Мариуш Блащак подписал сразу три контракта на новое вооружение для Войска Польского. Армия получит легкие разведывательные машины, БМП и новые колесные бронетранспортеры. По словам министра обороны, страна приобретет 700 тяжелых БМП. Они будут построены на базе шасси САУ Krab, которая является лицензионной версией южнокорейской САУ K9 Thunder. На нее установят дистанционно управляемый боевой модуль разработки PGZ.

Также польская армия покупает БТР Wolverines в новой модификации. Новая лицензия позволит также продавать машины за границу, что не позволяла делать первая лицензия. И третьим контрактом является 400 разведывательных машин LPR.

Отмечается, что CBWP будет иметь экипаж из трех бойцов. В десантном отделении машина будет перевозить 8 военных. БМПТ должна поддерживать на поле боя танки, идти вместе с ними, а не позади. Тяжелая БМП будет иметь высокий уровень защиты экипажа, а также выполнять задачи в любых погодных условиях и времени суток.

Напомним, 12 августа контрразведка СБУ устроила "судный день" российскому БМПТ "Терминатор" и уничтожила его.

11 августа СМИ впервые писали о намерениях Польши приобрести тяжелую БМП.