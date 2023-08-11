Для поддержки Abrams в бою: какой будет польская тяжелая БМП, — аналитики (фото)

В Польше планируют взять боевой модуль с БМП Rosomak и соединить его с шасси САУ Krab. База является южнокорейской лицензией К9.

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14 августа в Польше подпишут контракт на производство боевых машин пехоты производства Huta Stalowa Wola. Однако армия может получить тяжелые БМПТ на базе шасси Krab. Об этом сообщает польское издание Defence 24.

Польская армия может получить БМП на базе шасси Krab/K9. Машина будет оснащена модулем вооружения ZSSW-30/40. В издании отмечают, что здесь есть интересный момент, потому что шасси Krab является лицензионным изделием южнокорейской К9. Однако она дает неограниченное право на использование для нужд Польши и других заказчиков.

Машина будет оснащена модулем вооружения ZSSW-30/40

Таким образом Польша может переоборудовать шасси для создания новой тяжелой БМП. К тому же Krab эффективно показали себя на поле боя в Украине. Так же и боевой модуль USSW-30 является результатом многолетних исследований и разработок. Его испытания завершились в 2021 году. Сейчас их серийно производят для Rosomak.

K9 — это универсальное шасси

В итоге польская армия может получить БМП на базе САУ. Подвеска машины способна выдерживать до 50 тонн, поэтому она будет устойчивой и бронированной. Предполагается, что БТРы Borsuk будут боевым средством для поддержки пехоты. А новые БМП на базе K9 будут использовать в 18-й механизированной дивизии, где будут M1A1 Abrams. Основной задачей будет поддержка танков на поле боя.

Напомним, 9 августа Leopard 1 и БМП Rosomak поступили на вооружение 44-й механизированной бригады ВСУ.

24 июля ВСУ разбили российскую штурмовую группу под Бахмутом, для этого привлекли САУ Krab.