Leopard 1 и польские Rosomak: чем вооружили новосозданную 44-ю бригаду ВСУ (фото)

Украинские военные получают на вооружение различные западные образцы вооружений. Кроме танков и БМП, бригада получила словенские БТРы.

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Вновь созданная 44-я отдельная механизированная бригада получила на вооружение польские БМП Rosomak и датские танки Leopard 1A5. Об этом сообщает польский Defence 24.

В сети появилось видео с польскими боевыми машинами пехоты Rosomak. Стало известно, что они поступили на вооружение 44-й мехбригады. Также по данным издания, бронированной составляющей будут танки Leopard 1A5DK. Речь идет о машинах, которые покупает Дания, Нидерланды и Германия для ВСУ в компании FFG. Кроме этого военные получили словенские бронетранспортеры Valuk 6x6. Вероятно, часть учений до сих пор продолжается в Польше.

Leopard 1A5DK — это датская версия немецкого танка. Машины получили улучшенную башню с дополнительным бронированием. Основное вооружение не изменилось — 105-мм пушка L7A3 и спаренный пулемет MG-3 калибра 7,62 мм. Боекомплект составляет 60 снарядов, из которых 42 в корпусе и 18 в башне.

Бойцы ВСУ на БТР Valuk

Valuk — это словенский колесный бронетранспортер, который производится в стране по лицензии компании Sistemska Tehnika Armas. БТР на вооружении имеет 40-мм автоматический гранатомет или крупнокалиберный пулемет. В разведывательной версии машина может иметь 25-мм автоматическую пушку 25-мм. Бронирование машины защищает экипаж от пуль калибра 12,7 мм в передние проекции и от 7,62 мм в других проекциях.

Напомним, 8 августа СМИ писали, что Rheinmetall выкупил 50 танков Leopard 1 для восстановления и отправки в Украину.

26 апреля СМИ писали, что Украина получила 20 БТР Valuk из Словении.