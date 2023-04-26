В условиях полной секретности: Украина получила от Словении 20 БТР Valuk, — СМИ

По словам журналистов, официального подтверждения от правительства Словении нет. Однако источники подтвердили, что транспортировка была завершена на этой неделе.

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Словения в условиях полной секретности отправила в Украину 20 бронетранспортеров Valuk, которые вооружены 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами. Всего у страны было 85 таких БТР. Об этом написало издание 24UR 26 апреля.

По словам журналистов, официального подтверждения от правительства Словении нет. Однако источники подтвердили, что транспортировка была завершена на этой неделе.

"Сама операция длилась несколько месяцев, так как бронетехнику нужно было подготовить, обслужить и перевезти. БТР были доставлены самолетом в одну из близлежащих стран", — говорится в материале.

Издание пишет, что для транспортировки Словения использовала самолет С17, в котором помещается сразу четыре БТР Valuk. Предполагается, что эти БТР будут использованы во время будущего контрнаступления.

По словам журналистов, для защиты от российской агрессии Словения передала Украине 28 танков M55S, 35 гусеничных бронированных машин M80A, 16 гаубиц M2A1, 20 автомобилей HMMWV и множество других типов вооружения.

Что такое БТР Valuk

Valuk — это усовершенствованная версия БТР Pandur 6X6. Транспортная версия машины оснащается либо 12,7-мм пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом. Стандартная броневая защита рассчитана на то, чтобы выдерживать бронебойные снаряды калибра 7,62 мм и и бронебойные снаряды калибра 12,7 мм, но лишь фронтально. Радиус поворота составляет 8,5 метра, а максимальная скорость обычно составляет 100 километров в час.

Напомним, что 26 апреля Воздушные силы ВСУ показали, как американские ЗРК Patriot охраняют украинское небо. По словам генерал-лейтенанта Николая Олещука, командир дивизиона Patriot позволил ему протестировать систему, которая может сбивать даже баллистические ракеты РФ.

Кроме того, в ГУР МО рассказали, есть ли угроза ракетных ударов по Украине 9 мая. За ситуацией наблюдают ГУР и наши союзники. А россиян предупреждают — лучше держаться как можно дальше от мест скопления военных преступников и военной техники.

Еще сообщалось, что бойцы бригады ВСУ захватили танк Т-62 ВС РФ. Трофейный российский танк Т-62 с украинской национальной символикой на борту выполняет задачи на фронте.