В умовах цілковитої секретності: Україна отримала від Словенії 20 БТР Valuk, — ЗМІ

За словами журналістів, офіційного підтвердження від уряду Словенії немає. Проте джерела підтвердили, що транспортування було завершено цього тижня.

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Словенія в умовах повної таємності відправила в Україну 20 бронетранспортерів Valuk, озброєних 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами. Загалом країна мала 85 таких БТР. Про це написало видання 24UR 26 квітня.

За словами журналістів, офіційного підтвердження від уряду Словенії немає. Проте джерела підтвердили, що транспортування було завершено цього тижня.

"Сама операція тривала кілька місяців, тому що бронетехніку потрібно було підготувати, обслужити та перевезти. БТР було доставлено літаком до однієї з довколишніх країн", — йдеться у матеріалі.

Видання пише, що для транспортування Словенія використовувала літак С17, в якому міститься відразу чотири БТР Valuk. Передбачається, що ці БТР будуть використані під час майбутнього контрнаступу.

За словами журналістів, для захисту від російської агресії Словенія передала Україні 28 танків M55S, 35 гусеничних броньованих машин M80A, 16 гаубиць M2A1, 20 автомобілів HMMWV та багато інших типів озброєння.

Що таке БТР Valuk

Valuk – це вдосконалена версія БТР Pandur 6X6. Транспортна версія машини оснащується або 12,7-мм кулеметом, або 40-мм автоматичним гранатометом. Стандартний броньовий захист розрахований на те, щоб витримувати бронебійні снаряди калібру 7,62 мм та бронебійні снаряди калібру 12,7 мм, але лише фронтально. Радіус повороту становить 8,5 метрів, а максимальна швидкість зазвичай становить 100 кілометрів на годину.

Нагадаємо, що 26 квітня Повітряні сили ЗСУ показали, як американські ЗРК Patriot охороняють українське небо. За словами генерал-лейтенанта Миколи Олещука, командир дивізіону Patriot дозволив йому протестувати систему, яка може збивати навіть балістичні ракети РФ.

Крім того, в ГУР МО розповіли, чи має гроза ракетні удари по Україні 9 травня. За ситуацією спостерігають ГУР та наші союзники. А росіян попереджають — краще триматися якнайдалі від місць скупчення воєнних злочинців та військової техніки.

Ще повідомлялося, що бійці бригади ЗСУ захопили танк Т-62 ЗС РФ. Трофейний російський танк Т-62 з українською національною символікою на борту виконує завдання на фронті.