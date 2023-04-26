У ГУР МО розповіли, чи є загроза ракетних ударів по Україні 9 травня

За ситуацією спостерігають ГУР та наші союзники. А росіян попереджають — краще триматися якнайдалі від місць скупчення військових злочинців та військової техніки.

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Москва накопичує ракетний потенціал, проте це не означає, що окупанти атакують Україну 9 травня. Ракетна загроза існує без прив'язки до певних дат. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Ми можемо констатувати, що ворог накопичує ракетний потенціал… Але тут прив'язуватись суто до 9 травня не потрібно. Ми вже не раз проходили, що це може бути як в окрему дату, так і без них", – сказав Юсов.

За його словами, за ситуацією спостерігають як українська розвідка, так і наші міжнародні партнери.

"Готуємося до реакцій у відповідь", — додав представник ГУР.

Крім того, Юсов порадив росіянам уникати "місць скупчення військових злочинців та військової техніки", де для них буде небезпечно.

"Якщо говорити про поточні дати, то безумовно (я б рекомендував росіянам — ред.) триматися якнайдалі від місць скупчення військових злочинців та військової техніки, яка може бути залучена у війну проти України, бо в ці дні, як і у всі наступні перебування поруч із цими об'єктами, безумовно, може бути небезпечним", – розповів Юсов.

Нагадаємо, 25 квітня співзасновник monobank і розробник безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко заявив Фокусу, що акція із приземлення БПЛА українського виробництва на Червоній площі в Москві 9 травня може стати успішною, якщо кількість дронів буде достатньо великою.

20 квітня глава об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що тривала пауза після останнього обстрілу може свідчити про підготовку ворогом нової масованої атаки. ЗС РФ можуть здійснити масований ракетний обстріл у районі 9 травня, керуючись любов'ю до "сакральних дат".