В ГУР МО рассказали, есть ли угроза ракетных ударов по Украине 9 мая

За ситуацией наблюдают ГУР и наши союзники. А россиян предупреждают — лучше держаться как можно дальше от мест скопления военных преступников и военной техники.

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Москва накапливает ракетный потенциал, однако это не означает, что оккупанты атакуют Украину 9 мая. Ракетная угроза существует без привязки к определенным датам. Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Мы можем констатировать, что враг накапливает ракетный потенциал… Но здесь привязываться сугубо к 9 мая не нужно. Мы уже не раз проходили, что это может быть как в отдельную дату, так и без них", – сказал Юсов.

По его словам, за ситуацией наблюдают как украинская разведка, так и наши международные партнеры.

"Готовимся к ответным реакциям", – добавил представитель ГУР.

Кроме того, Юсов посоветовал россиянам избегать "мест скопления военных преступников и военной техники", где для них будет небезопасно.

"Если говорить о текущих датах, то безусловно (я бы рекомендовал россиянам — ред.) держаться как можно дальше от мест скопления военных преступников и военной техники, которая может быть вовлечена в войну против Украины, потому что в эти дни, как и во все последующие, пребывание рядом с этими объектами, безусловно, может быть опасным", – рассказал Юсов.

Напомним, 25 апреля соучредитель monobank и разработчик беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко заявил Фокусу, что акция по приземлению БПЛА украинского производства на Красной площади в Москве 9 мая может стать успешной, если количество дронов будет достаточно большим.

20 апреля глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что продолжительная пауза после последнего обстрела может свидетельствовать о подготовке врагом новой массированной атаки. ВС РФ могут осуществить массированный ракетный обстрел в районе 9 мая, руководствуясь любовью к "сакральным датам".