Банкир, который платит 20 млн грн за дрон на Красной площади, ожидает "стаю БПЛА" 9 мая

Владимир Яценко уверен, что украинские беспилотники способны долететь до Москвы, и для них это не является технически сложной задачей. Сегодня весь вопрос только в их точности.

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Соучредитель monobank и разработчик беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко считает, что акция по приземлению БПЛА украинского производства на Красной площади в Москве 9 мая может стать успешной, если количество дронов будет достаточно большим. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

"Есть такая украинская пословица — гуртом і батька легше бити. Сегодня соревнование ПВО — БПЛА такое, что "стая" из 20 беспилотников может прорвать любую систему противовоздушной обороны, и мы это видим на примере тех же "Шахидов" [дроны иранского производства Shahed], которые, по сути, достаточно примитивны, но из-за своего количества прорываются даже через современные ПВО", — прокомментировал Яценко.

Банкир объясняет, что комплексы "Панцирь-С1", которые россияне начали активно устанавливать в своей столице еще в январе этого года, могут быть эффективны только против нескольких дронов, но не сдержат волну украинских беспилотников.

"Панцирь", как и другие системы ПРО, может быть эффективным для нескольких БПЛА, но не сможет остановить "стаю" беспилотников. 30-50 дронов прорвут любой "Панцирь", даже если это будет не один, а три-четыре комплекса, прикрывающие Красную площадь", — подчеркнул предприниматель.

Яценко отметил, что сегодня БПЛА украинского производства вполне способны преодолеть расстояние до Москвы, и это не является технически сложной задачей.

Основной целью для производителей сегодня есть точность их аппаратов – плюс-минус 10 метров на расстоянии 500 километров. Это нужно для того, чтобы четко попадать в военные объекты, без поражений гражданской инфраструктуры в РФ.

"ВСУ, в отличие от агрессора, не может рисковать и потенциально из-за погрешностей поражать гражданские объекты. Мы не можем себе позволить попадать в детские сады и больницы", — прокомментировал предприниматель.

Напомним, 6 апреля Яценко объявил на своей странице в Facebook конкурс для украинских производителей БПЛА. Он пообещал 20 млн грн команде, чей дрон 9 мая сможет приземлиться на Красной площади в Москве.