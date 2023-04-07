Посадить дрон в Москве 9 мая: украинским разработчикам обещают 20 млн грн, но есть нюанс

Вознаграждение было объявлено для того, чтобы мотивировать украинцев и испортить "праздник" россиянам. Размер премии может быть увеличен за счет донатов других граждан.

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Основатель monobank и создатель украинского дрона "Довбуш" Владимир Яценко пообещал выплатить премию разработчикам, чей беспилотник 9 мая долетит до Москвы. Он обнародовал условия конкурса на своей странице в Facebook 6 апреля.

Владимир Яценко узнал, будто президент РФ Владимир Путин сомневается, проводить ли парад 9 мая в Москве, а потому призвал устроить россиянам "праздник". Он предложил вознаграждение в размере 20 млн гривен команде, чей беспилотник с помощью военных долетит до российской столицы и приземлится на Красной площади в центре города.

Чтобы не перепутать участников конкурса со случайными БПЛА, на крыльях необходимо вывести известный украинский лозунг, например: "Слава Украине". Украинцы могут увеличить размер премии, пожертвовав свои деньги. Владимир Яценко добавил, что его дрон "Довбуш" тоже полетит в Москву, но вне конкурса, чтобы не было конфликта интересов.

"Надеюсь, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачу, и деньги пойдут на усовершенствование БПЛА", — высказался Владимир Яценко.

В декабре Владимир Яценко рассказал о серийном производстве дронов "Довбуш" в Европе. По его словам, беспилотники предназначены для ведения разведки, и уже работают по всей линии фронта, в том числе на Бахмутском направлении. Он хорошо защищен от российских средств РЭБ благодаря надежному оборудованию и ПО.

В Украине также разрабатывают отечественный ударный дрон под названием Skynetua. Его создатель Михаил Дронов отчитался об успешном прохождении испытаний под воздействием РЭБ.