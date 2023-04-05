Может работать под РЭБ: ударный дрон Skynetua успешно прошел испытания (фото, видео)

По словам разработчика, беспилотник оказался неуязвимым как для антидронового ружья, так и для стационарного комплекса создания помех.

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Украинский инженер Михаил Дронов испытал самодельный дрон Skynetua под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он отчитался об успехах на своей странице в Facebook.

По словам Михаила Дронова, в воскресенье, 2 апреля, он вместе со своим беспилотным самолетом отправился в Харьков к команде, для которых и собирает Skynetua. Вместе они опробовали возможности дрона, используя разные средства радиоэлектронной борьбы.

Испытания дрона Skynetua Фото: Facebook

Одним из них стал комплекс РЭБ, который Михаил Дронов не раскрыл, но намекнул, что оно названо в честь "местности на западе Украины". Вероятно, разработчик имеел в виду украинский комплекс "Буковель AD" производства компании Proximus. Кроме того, рассказал инженер, во время испытаний Skynetua пытались подавить антидроновым ружьем. Оба средства не смогли "заглушить" сигналы управления и передачи видеосигнала в реальном времени.

Испытания дрона Skynetua Фото: Facebook Испытания дрона Skynetua Фото: Facebook

"Можно уверенно утверждать, что мой комплекс, ожидаемо, может работать под воздействием РЭБ, так что осталось только его довести до промышленного образца и поставить на вооружение", — заявил Михаил Дронов.

В январе Михаил Дронов заявил, что собирает собственный ударный дрон для ВСУ. Согласно расчетам, беспилотник сможет летать на расстояние до 50 км и сбрасывать на голову оккупантам боеприпасы весом до 3 кг.

19 марта Михаил Дронов рассказал об успешных летных испытаниях дрона Skynetua. По его словам, взлетный вес аппарата составляет 9 кг, полезная нагрузка — запланированные 3 кг. Кроме того, инженер заставил беспилотник взлетать с рук.

Писали также, как работает украинский комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель". Известно, что может обнаруживать российские беспилотники на расстоянии до 100 км и подавлять их в 15-20 км.