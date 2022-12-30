ВСУ получат украинский комплекс "Буковель" для борьбы с дронами: как он работает

Комплекс может обнаруживать вражеские БПЛА на расстоянии до 100 км, а подавлять на расстоянии 20 км.

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Военнослужащие 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины скоро получат комплекс "Буковель AD" для борьбы с беспилотниками ВС РФ. Об этом в Facebook написал главный редактор издания "Цензор.net" Юрий Бутусов.

Волонтерам удалось собрать более 16 млн грн из необходимых 15,7 млн грн, необходимых для покупки купольной системы радиоэлектронной борьбы "Буковель"; 59-я бригада, которая сейчас ведет бои с оккупантами на восточном направлении, вскоре получит комплекс украинского производства и сможет противостоять российским беспилотникам на "очень важном" участке фронта.

"Большая сумма, которая стала возможной благодаря сотням патриотов. Расчет "Буковеля" будет оснащен всем необходимым, и в ближайшее время, как только станция РЭБ будет официально поставлена на вооружение бригады — покажем, что все на месте и работает", — пообещал Юрий Бутусов.

Система "Буковель AD" разработана в Украине компанией Proximus. Она может обнаруживать российские беспилотники, такие, как "Орлан-10" на расстоянии до 100 км с помощью пассивной технологии пеленгации, а затем "глушить" в 15-20 км от позиции.

Оборудование "Буковель" устанавливается в кузове пикапа, где размещается станция управления и модуль выявления БПЛА, а развертывание занимает всего две минуты. Существует также стационарный вариант на специальной треноге.

Как пишет издание Defence Express, "Буковель-АD" с 2015 года тестировали в боевых условиях на Донбассе и постепенно усовершенствовали. В 2021 году Proximus выпустила седьмую по счету модификацию системы под названием "Буковель-AD R4" с большей дальностью действия.

Комплекс подавляет сигналы управления, передачи данных и спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создает множество фальшивых сигналов, сбивающих электронику с толку. Помимо дронов, он способен противостоять вражеским системам связи и радиолокации, а также оружию со спутниковыми системами наведения.

Ранее писали о лучших средствах для борьбы с дронами в Украине и мире. Одновременно развитием беспилотников инженеры разрабатывают технологии, чтобы противостоять им: радары, датчики, глушители спутниковых сигналов, лазерные установки и другие средства.

На прошлой неделе россияне похвастались новым комплексом "Репейник" для борьбы с дронами ВСУ, однако оно вряд ли попадет на передовую. По мнению эксперта Валерия Яковенко, из-за санкций и дефицита комплектующих россиянам будет очень сложно запустить серийное производство.