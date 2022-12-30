ЗСУ отримають український комплекс "Буковель" для боротьби з дронами: як він працює

Комплекс може виявляти ворожі БПЛА з відривом до 100 км, а придушувати з відривом 20 км.

Related video

Військовослужбовці 59-ї мотопіхотної бригади Збройних сил України незабаром отримають комплекс "Буковель AD" для боротьби з безпілотниками ЗС РФ. Про це у Facebook написав головний редактор видання "Цензор.net" Юрій Бутусов.

Волонтерам вдалося зібрати понад 16 млн грн із необхідних 15,7 млн грн, потрібних для купівлі купольної системи радіоелектронної боротьби "Буковель"; 59-а бригада, яка зараз веде бої з окупантами на східному напрямку, незабаром отримає комплекс українського виробництва та зможе протистояти російським безпілотникам на "дуже важливій" ділянці фронту.

"Велика сума, яка стала можливою завдяки сотням патріотів. Розрахунок "Буковеля" буде оснащений усім необхідним, і найближчим часом, як станція РЕБ буде офіційно поставлено на озброєння бригади — покажемо, що все на місці та працює", — пообіцяв Юрій Бутусов.

Система "Буковель AD" розроблена в Україні компанією Proximus. Вона може виявляти російські безпілотники, такі як "Орлан-10" на відстані до 100 км за допомогою пасивної технології пеленгації, а потім "глушити" за 15-20 км від позиції.

Обладнання "Буковель" встановлюється в кузові пікапа, де розміщується станція керування і модуль виявлення БПЛА, а розгортання займає лише дві хвилини. Існує також стаціонарний варіант на спеціальній тринозі.

Як пише видання Defence Express, "Буковель-АD" з 2015 року тестували в бойових умовах на Донбасі та поступово вдосконалили. У 2021 році Proximus випустила сьому модифікацію системи під назвою "Буковель-AD R4" з більшою дальністю дії.

Комплекс придушує сигнали управління, передавання даних і супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou, а також створює безліч фальшивих сигналів, що збивають електроніку з пантелику. Крім дронів, він здатний протистояти ворожим системам зв'язку та радіолокації, а також зброї із супутниковими системами наведення.

Раніше писали про найкращі засоби для боротьби з дронами в Україні та світі. Одночасно розвитком безпілотників інженери розробляють технології, щоб протистояти їм: радари, датчики, глушники супутникових сигналів, лазерні установки й інші засоби.

Минулого тижня росіяни похвалилися новим комплексом "Реп'ях" для боротьби з дронами ЗСУ, проте він навряд чи потрапить на передову. На думку експерта Валерія Яковенка, через санкції та дефіцит комплектуючих росіянам буде дуже складно запустити серійне виробництво.