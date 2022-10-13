Не лише ППО: назвали найкращі засоби для боротьби з дронами-камікадзе в Україні

Іранські Shahed-136, які запускає Росія, атакують українські міста та об'єкти інфраструктури, якщо ЗСУ не вдається їх вчасно збити.

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Дрони-камікадзе зарекомендували себе як руйнівну зброю під час війни в Україні. Видання Eurasian Times назвало найефективніші засоби для боротьби з ними.

"Камікадзе" називають безпілотні літальні апарати, що вибухають після зіткнення з метою. Вони різняться за розміром, висотою польоту, траєкторією та іншими характеристиками, що не дозволяє створити універсальну технологію для їх виявлення та знищення. Деякі моделі мають корпус особливої форми, що дозволяє відхиляти радіолокаційні хвилі і стати непомітними для радарів, однією з таких називають іранські Shahed-136, які використовуються Росією для завдання ударів по Україні.

Системи для виявлення та визначення дронів

Для ефективної боротьби із дронами їх потрібно спочатку помітити, а потім ідентифікувати. Оскільки БПЛА можуть запустити в будь-якому місці по всій лінії фронту, військовим необхідні портативні та прості в експлуатації комплекси, про деякі ЗМІ розповіло докладніше.

Мобільні радари

Інженери розробляють спеціальне портативне обладнання, яке може виявляти дрони на невеликій висоті. Такі радари вловлюють звук безпілотників, що рухаються, використовуючи ефект Допплера і пригнічуючи перешкоди, що виходять від поверхні землі. Завдяки цьому методу пристрою можуть фіксувати наближення невеликих дронів на відстані до 1 км, а також автомобілів на відстані до 10 км.

Високочастотні датчики

Датчики SIGINT (Signal Intelligence) аналізують радіочастотний зв'язок між дроном та його оператором, щоб визначити тип пристрою. Такі системи не завжди можуть виявляти та відстежувати повітряні загрози, проте допомагають визначити, які заходи найкраще використовувати для їхньої нейтралізації.

Датчики марні у випадку з автономними БПЛА, що літають заздалегідь запланованим маршрутом або під управлінням штучного інтелекту. Крім того, вони погано працюють у переповнених радіочастотних просторах. Дальність виявлення може сильно відрізнятися залежно від типу дрону та розгорнутої системи.

Електричні оптичні датчики

Вони поєднують у собі оптичні та інфрачервоні камери, щоб візуально виявляти дрони. Вони дуже ефективні у хорошу погоду, але не можуть добре працювати під час дощу, туману або снігопаду, коли погіршується видимість. Дальність виявлення залежить від чутливості апаратури та висоти, на якій знаходиться дрон. Оптичні датчики можна встановлювати як камери на безпілотні літальні апарати, що дозволяє вести спостереження на великій території.

Акустичні датчики (мікрофони)

Системи акустичного виявлення обладнані мікрофонами і програмним забезпеченням для аналізу навколишнього середовища та виявлення БПЛА, що наближаються. Їх ефективність обмежена і залежить від рівня навколишнього шуму.

Системи для ураження дронів

Існує багато способів знешкодити БПЛА: стрілецька зброя, системи ППО, придушення сигналу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, лов сітками, зіткнення з пристроями-перехоплювачами. Методи відрізняються дистанцією ураження, а також кінцевим результатом: дрон може бути повністю знищений або захоплений майже неушкодженим.

Глушники GPS

Існують так звані антидронові рушниці — гармати, які випускають спрямовані радіоелектронні хвилі для придушення сигналів. Оператору достатньо навести ствол на безпілотник, натиснути на гачок для спуску і спостерігати, як він повільно приземляється. Деякі моделі дозволяють не просто "заглушити" дрон, але підмінити сигнал GPS і перехопити над ним контроль або просто збити з маршруту.

Раніше Фокус писав, якими антидроновими рушницями користуються ЗСУ для боротьби з російськими БПЛА. На озброєнні українських військових перебувають щонайменше чотири типи радіоелектронних гармат, отриманих від західних партнерів.

Бар'єри проти дронів

Технології радіоелектронного придушення використовують для створення захисних куполів або огорож, що утворює зону, де дрони не можуть літати. Існують також електронні бар'єри із системами виявлення БПЛА. Вони можуть фіксувати проникнення літальних апаратів на територію, що охороняється, і вражати їх за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Захоплення БПЛА за допомогою сіток

Мережеві системи підходять для ураження безпілотників на близькій відстані (100-150 м). Мережі вистрілюються спеціальними гарматами або дронами-перехоплювачами, після чого захоплений апарат падає на землю або акуратно спускається за допомогою парашута. У деяких випадках мережі оснащуються спеціальними елементами, що ушкоджують гвинти.

Компанія AUDROS пропонує альтернативу у вигляді мультикоптера Eagle One, оснащеного безліччю ниток. Вони намотуються на гвинти невеликих безпілотників та знерухомлюють їх, після чого мисливець може доставити їх на свою базу.

Високоенергетичні лазери

Лазери, встановлені на платформах (автомобілях), можуть швидко знищувати дрони за умови хорошої видимості та за наявності якісної системи стеження, щоб промінь залишався на цілі хоча б кілька секунд. Такі установки найефективніше вражають невеликі дрони і лише на невеликій відстані. Технологія поки що тільки розвивається.

Липка піна

Російська військова академія ім. Петра Великого запатентувала безпілотний літальний апарат вертикального зльоту для боротьби з безліччю дронів, що розпилює хмару швидкоплинної липкої піни, яка покриває лопатеві гвинти та камери. За словами розробників, БПЛА оснащений чотирма різноспрямованими ультразвуковими датчиками, чотирма комплектами робочих насадок, пневмобалоном високого тиску та контейнерами для компонентів піни: дистильованої води, поліолу та ізоціанату. Подача піни запускається ультразвуковими датчиками, коли поблизу знаходиться ворожий дрон або оператором, що стежить через пульт.

Системи РЕБ великої потужності

Великим дронам, які працюють на середніх та великих висотах, потрібні супутникові канали зв'язку. Потужні наземні системи можуть виявляти канали за допомогою електронного прослуховування. Канал зв'язку може бути заглушений або системою підслуховування, або задача з заглушенням може застосовуватися потужним спеціалізованим глушником.

Інтегровані системи

Інтегровані системи, такі як RAFAEL Drone Dome, містять декілька датчиків (радіолокаційні, електрооптичні, SigInt) та декілька систем нейтралізації загроз (EW, Laser). Використовуючи можливості машинного навчання та бібліотеку сигнатур, система може класифікувати дрон та автоматично вибирати найкращий варіант його нейтралізації. Система мобільна і може керуватися лише одним оператором.

Раніше Генштаб прозвітував, що ЗСУ збивають близько 60% дронів-камікадзе, які запускає Росія. Для поразки Shahed-136 українські військові використовують переважно авіацію, ППО та стрілецьку зброю.