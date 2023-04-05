Може працювати під РЕБ: ударний дрон Skynetua успішно пройшов випробування (фото, відео)

За словами розробника, безпілотник виявився невразливим як для антидронової рушниці, так і для стаціонарного комплексу створення перешкод.

Related video

Український інженер Михайло Дронов випробував саморобний дрон Skynetua під впливом засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Він прозвітував про успіхи на своїй сторінці у Facebook.

За словами Михайла Дронова, у неділю, 2 квітня, він разом зі своїм безпілотним літаком вирушив до Харкова до команди, для яких і збирає Skynetua. Разом вони випробували можливості дрона, використовуючи різні засоби радіоелектронної боротьби.

Випробування дрону Skynetua Фото: Facebook

Одним із них став комплекс РЕБ, який Михайло Дронов не розкрив, але натякнув, що його названо на честь "місцевості на заході України". Ймовірно, розробник мав на увазі український комплекс "Буковель AD" виробництва компанії Proximus. Крім того, розповів інженер, під час випробувань Skynetua намагалися придушити антидроновою рушницею. Обидва засоби не змогли "заглушити" сигнали керування та передачі відеосигналу в реальному часі.

Випробування дрону Skynetua Фото: Facebook Випробування дрону Skynetua Фото: Facebook

"Можна впевнено стверджувати, що мій комплекс, очікувано, може працювати під впливом РЕБ, тому залишилося тільки його довести до промислового зразка і поставити на озброєння", — заявив Михайло Дронов.

У січні Михайло Дронов заявив, що збирає власний ударний дрон для ЗСУ. За розрахунками, безпілотник зможе літати на відстань до 50 км та скидати на голову окупантам боєприпаси вагою до 3 кг.

19 березня Михайло Дронов розповів про успішні льотні випробування дрона Skynetua. За його словами, злітна вага апарата становить 9 кг, корисне навантаження — заплановані 3 кг. Крім того, інженер змусив безпілотник злітати з рук.

Писали також, як працює український комплекс радіоелектронної боротьби "Буковель". Відомо, що може виявляти російські безпілотники з відривом до 100 км і придушувати в 15-20 км.