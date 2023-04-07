Посадити дрон у Москві 9 травня: українським розробникам обіцяють 20 млн грн, але є нюанс

Винагороду було оголошено для того, щоб мотивувати українців та зіпсувати "свято" росіянам. Розмір премії можна збільшити з допомогою донатів інших громадян.

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Засновник monobank та творець українського дрона "Довбуш" Володимир Яценко пообіцяв виплатити премію розробникам, чий безпілотник 9 травня долетить до Москви. Він оприлюднив умови конкурсу на своїй сторінці у Facebook 6 квітня.

Володимир Яценко дізнався, що президент РФ Володимир Путін сумнівається, чи проводити парад 9 травня в Москві, а тому закликав влаштувати росіянам "свято". Він запропонував винагороду у розмірі 20 млн гривень команді, безпілотник якої за допомогою військових долетить до російської столиці і приземлиться на Червоній площі в центрі міста.

Щоб не переплутати учасників конкурсу із випадковими БПЛА, на крилах необхідно вивести відоме українське гасло, наприклад: "Слава Україні". Українці можуть збільшити розмір премії, пожертвувавши свої гроші. Володимир Яценко додав, що його дрон "Довбуш" теж полетить до Москви, але поза конкурсом, щоб не було конфлікту інтересів.

"Сподіваюся, що цю суму справедливо розділять між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання, і гроші підуть на вдосконалення БПЛА", — висловився Володимир Яценко.

У грудні Володимир Яценко розповів про серійне виробництво дронів "Довбуш" у Європі. За його словами, безпілотники призначені для ведення розвідки, і вже працюють по всій лінії фронту, зокрема, на Бахмутському напрямку. Він добре захищений від російських засобів РЕБ завдяки надійному устаткуванню та ПЗ.

В Україні також розробляють вітчизняний ударний дрон під назвою Skynetua. Його творець Михайло Дронов прозвітував про успішне проходження випробувань під впливом РЕБ.