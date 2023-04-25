БПЛА на Красной площади: за призовые 20 млн грн хотят посоревноваться даже россияне, — Яценко

Соучредитель monobank Владимир Яценко в начале апреля пообещал вознаграждение в размере 20 млн грн разработчику беспилотников, чей дрон сможет приземлиться 9 мая на Красной площади в Москве. Фокус спросил банкира, кто готов принять участие в конкурсе и способны ли сегодня украинские БПЛА долететь до российской столицы.

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Соучредитель monobank и разработчик беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко 6 апреля объявил на своей странице в Facebook конкурс для украинских производителей БПЛА. Он пообещал 20 млн грн команде, чей дрон 9 мая сможет приземлиться на Красной площади в Москве.

"Сегодня прочитал новость, что бункерный упырь колеблется по поводу участия в параде на Красной площади 9 мая. Что-то ему боязно. Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА — давайте ему создадим "праздник". Итак, я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая", — написал он.

Банкир также предложил справедливо разделить премию между разработчиком БПЛА и военными операторами, которые смогут выполнить задание.

Яценко пообещал, что его БПЛА "Довбуш" будет лететь на Москву вне конкурса Фото: Facebook

Главным условием конкурса является размещение патриотического лозунга на крыльях дрона — например, "Слава Украине", "Героям Слава" и т.д.

Фокус спросил Владимира Яценко, заинтересовало ли его предложение украинских производителей и смогут ли наши БПЛА обойти российские системы ПВО 9 мая.

Премией заинтересовались россияне

Специально для конкурса Владимир Яценко создал благотворительную банку в приложении, куда положил обещанные производителям собственные 20 млн грн. Сюда же могут донатить все те, кто хотят увидеть приземление дрона на Красной площади. С 6 апреля люди перечислили в банку дополнительные 214,5 тыс. грн.

"Средняя сумма взноса — 50 гривен, это было почти непрерывное звучание сообщений о зачислении в течение двух-трех суток. Это был массовый отклик на мой призыв", — рассказал предприниматель.

Украинцы донатили свои средства на дрон, который долетит до Красной площади

По его словам, конкурс заинтересовал многих украинских производителей БПЛА, но количество тех, кто уже готов принять участие в акции 9 мая, Яценко не называет. При этом собеседник Фокуса подчеркивает, что даже российские разработчики дронов хотели бы посоревноваться за премиальные деньги.

"Общая сумма премии существенная и нашла отклик даже среди российских авиамоделистов, — улыбается Яценко. — Для них расстояние до Красной площади может быть меньше, но риск попасть в ФСБ на порядок больше".

Не дальность, а точность

Предприниматель уверен, что дроны украинского производства вполне могут долететь до центра Москвы.

"Да, украинские БПЛА сегодня способны преодолеть такое расстояние, и это не является технически сложной задачей", — отмечает он.

Основной целью для производителей сегодня является точность их аппаратов – плюс-минус 10 метров на расстоянии 500 километров. Это нужно для того, чтобы четко попадать в военные объекты, без поражений гражданской инфраструктуры на территории РФ.

"ВСУ, в отличие от агрессора, не может рисковать и потенциально вследствие погрешностей поражать гражданские объекты. Мы не можем себе позволить попадать в детские сады и больницы", — комментирует он.

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Могут ли украинские дроны приземлиться на Красной площади?

После того как Яценко объявил конкурс, многие эксперты давали собственные оценки того, способны ли украинские дроны приземлиться на Красной площади 9 мая. Так, израильский военный обозреватель Давид Шарп уверен, что БПЛА могут долететь до Москвы, но россияне будут применять все средства безопасности, чтобы защитить свою столицу и главную площадь города.

"Я не сомневаюсь, что в России постараются принять все меры. Они боятся подобного шага, поэтому, естественно, усилят ПВО, РЭБ", — сказал эксперт в интервью агентству УНИАН.

Владимир Яценко считает, что акция 9 мая может быть успешной как раз благодаря количеству дронов, которые запустят в направлении столицы страны-агрессора.

"Есть такая украинская пословица — гуртом і батька легше бити. Сегодня соревнование ПВО — БПЛА такое, что стая из 20 беспилотников может прорвать любую систему противовоздушной обороны, и мы это видим на примере тех же "Шахидов" [дроны иранского производства Shahed], которые, по сути, достаточно примитивны, но из-за своего количества прорываются даже через современные ПВО", — комментирует он.

Стоит напомнить, что российские власти усилили защиту Москвы еще в январе после серии взрывов на стратегической авиабазе в городе Энгельс Саратовской области. По версии россиян, причиной ЧП стали украинские беспилотники, однако официальный Киев ответственности за взрывы не взял. После этого Кремль на всякий случай решил поставить комплексы ЗРК "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве. Впоследствии российские журналисты заметили еще три установки в 2 километрах от аэродрома "Астафьево".

Кремль решил размещать комплексы "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве Фото: Соцсети

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат высмеял такое решение военного руководства страны-агрессора. Он пояснил, что россияне размещают "Панцирь-С1" в своей столице в качестве защиты от атак ударных беспилотников. Но, по его словам, это сомнительно, малоэффективно и больше рассчитано на то, чтобы произвести впечатление на местных жителей.

Владимир Яценко считает, что российская система противовоздушной обороны не сможет защитить Красную площадь во время акции 9 мая.

"Панцирь", как и другие системы ПРО, может быть эффективным для нескольких БПЛА, но не сможет остановить стаю беспилотников. 30-50 дронов прорвут любой "Панцирь", даже если это будет не один, а три-четыре комплекса, прикрывающие Красную площадь", — уточняет предприниматель.

Напомним, официально за последние два месяца в окрестностях российской столицы упали два дрона со взрывчаткой. Фокус объясняет, почему расхваленное российское ПВО не смогло заметить цели и когда стоит ждать "бавовну" в Москве.