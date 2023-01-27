"Сомнительно и неэффективно": ПВО ставят на крышах в Москве для защиты от дронов, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ракета может лететь ниже расположения ПВО "Панцирь", потому это делается для того, чтобы произвести впечатление на местных жителей, которых, возможно, готовят к мобилизации.

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, что системы ПВО, такие как "Панцирь-С1" размещают на крышах домов в Москве в качестве защиты от атак ударных беспилотников. Об этом он рассказал на брифинге.

По словам представителя ВСУ, его забавляет такой подход, поскольку это сомнительно, малоэффективно и больше рассчитано на то, чтобы произвести впечатление на местных жителей.

[ + – ] Игнат — о системах "Панцирь", смотреть с 16:59

"Если что-то может лететь, то оно просто может лететь ниже, чем стоит "Панцирь", поэтому понятно, что наибольший эффект это дает для населения, которое, возможно, готовят к мобилизации", — пояснил спикер.

Ранее Фокус сообщал, что российское военное руководство отчиталось о результатах массированного ракетного обстрела Украины 26 января и заявило, что "цели достигнуты". В Минобороны России объяснили, что задачей было нанести ущерб объектам инфраструктуры, поражение которых якобы может остановить перевозки вооружений и работу ВПК.

Ранее Фокус сообщал, что координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прогнозирует, что украинские силы в Угледаре перемелят ВС РФ.