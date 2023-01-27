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Военный Фокус Российско-украинская война

"Сомнительно и неэффективно": ПВО ставят на крышах в Москве для защиты от дронов, — Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат
Фото: Скриншот | Спикер Воздушных сил Юрий Игнат

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ракета может лететь ниже расположения ПВО "Панцирь", потому это делается для того, чтобы произвести впечатление на местных жителей, которых, возможно, готовят к мобилизации.

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, что системы ПВО, такие как "Панцирь-С1" размещают на крышах домов в Москве в качестве защиты от атак ударных беспилотников. Об этом он рассказал на брифинге.

По словам представителя ВСУ, его забавляет такой подход, поскольку это сомнительно, малоэффективно и больше рассчитано на то, чтобы произвести впечатление на местных жителей.

Игнат — о системах "Панцирь", смотреть с 16:59

"Если что-то может лететь, то оно просто может лететь ниже, чем стоит "Панцирь", поэтому понятно, что наибольший эффект это дает для населения, которое, возможно, готовят к мобилизации", — пояснил спикер.

Ранее Фокус сообщал, что российское военное руководство отчиталось о результатах массированного ракетного обстрела Украины 26 января и заявило, что "цели достигнуты". В Минобороны России объяснили, что задачей было нанести ущерб объектам инфраструктуры, поражение которых якобы может остановить перевозки вооружений и работу ВПК.

Ранее Фокус сообщал, что координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прогнозирует, что украинские силы в Угледаре перемелят ВС РФ.