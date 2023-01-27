"Сумнівно та неефективно": ППО ставлять на дахах у Москві для захисту від дронів, — Ігнат

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, ракета може летіти нижче за розташування ППО "Панцир", тому це робиться для того, щоб справити враження на місцевих жителів, яких, можливо, готують до мобілізації.

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Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, що системи ППО, такі як "Панцир-С1", розміщують на дахах будинків у Москві як захист від атак ударних безпілотників. Про це він розповів на брифінгу.

За словами представника ЗСУ, його веселить такий підхід, оскільки це сумнівно, малоефективно та більше розраховано на те, щоб справити враження на місцевих мешканців.

[ + – ] Ігнат — про системи "Панцир", дивитися з 16:59

"Якщо щось може летіти, то воно просто може летіти нижче, ніж стоїть "Панцир", тож зрозуміло, що найбільший ефект це дає для населення, яке, можливо, готують до мобілізації", — пояснив речник.

Раніше Фокус повідомляв, що російське військове керівництво відзвітувало про результати масованого ракетного обстрілу України 26 січня та заявило, що "мети досягнуто". У Міноборони Росії пояснили, що завдання було завдати шкоди об'єктам інфраструктури, ураження яких нібито може зупинити перевезення озброєнь і роботу ВПК.

Раніше Фокус повідомляв, що координатор групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прогнозує, що українські сили у Вугледарі перемелять ЗС РФ.