Отставить панику! Будет непросто, но ВСУ в Угледаре снова перемелят российских морячков

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В первых числах ноября 2022 российские оккупационные войска, собрав более-менее укомплектованные 5 БТГр, выдвинулись на штурм Угледара, который они поспешили назвать эпической битвой. Но эпическая битва для подразделений 40-й бригады, 155-й бригады ТОФ, ОБТФ "Каскад" и прочих ограничилась селом Павловка.

Отправив в мясорубку с трудом собранные 5 БТГр и срезав их боеспособность вдвое и даже больше, оккупанты смогли выйти на окраины Павловки, при этом 11 ноября, а затем 20 ноября громогласно объявили о том, что село полностью под их контролем. Дважды. Но там, где дважды, там и трижды?

И вот, со 2 на 3 декабря, артиллерия РОВ начала обстреливать Павловку. Странно, зачем обстреливать село, которое находится под твоим контролем? Причем дважды. В общем, это небольшой экскурс в недалекое прошлое, для того чтобы понять, что сейчас происходит под Угледаром.

РОВ понадобилось почти 2 месяца, чтобы восстановить потери подразделений все тех же 40-й бригады, 155-й бригады ТОФ, ОБТФ "Каскад" и прочих, и они вновь бросили эти свежие силы на Угледар, который им критически нужен для реализации материально-технического обеспечения с востока на юг.

Вот только на этот раз РОВ пытаются обходить еще и с западного направления, а также нынешний состав отличается от прошлогоднего броска военнослужащих РФ. Пехотная компонента превалирует, штатная комплектация подразделений техникой отсутствует, согласно нормативам. Но присутствует артиллерия.

Похоже, что 40-ка и 155-ка используются командованием РОВ в формате частично мобилизованных и именно таким образом они будут пытаться зхватить Угледар.

В данном контексте решающими фактором могут стать:

Наличие у РОВ достаточного БК к артиллерии для поддержки штурмовых действий. Но тут возникает вопрос, а смогли ли они с достаточно близким плечом подвоза этот БК накопить и обеспечить процесс его долговременного и своевременного, а также пропорционального подвоза? С учетом общей ситуации РОВ с артой и БК, есть сомнения. Наличие достаточного количества артиллерии и БК у ВСУ, поскольку в локации Угледара данный фактор решает не многое, а все, особенно с учетом господствующих высот и того обстоятельства, что они под контролем именно украинской артиллерии.

Будет непросто, но Угледар снова перемелет морячков. Верьте в ВСУ!

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