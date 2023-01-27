Відставити паніку! Буде непросто, але ЗСУ у Вугледарі знову перемелять російських морячків

Related video

На початку листопада 2022 року російські окупаційні війська, зібравши більш-менш укомплектовані 5 БТГр, висунулися на штурм Вугледара, який вони поспішили назвати епічною битвою. Але епічна битва для підрозділів 40-ї бригади, 155-ї бригади ТОФ, ОБТФ "Каскад" та інших обмежилася селом Павлівка.

Відправивши в м'ясорубку важко зібрані 5 БТГр і зрізавши їхню боєздатність удвічі та навіть більше, окупанти змогли вийти на околиці Павлівки, водночас 11 листопада, а потім 20 листопада гучно оголосили про те, що село повністю під їхнім контролем. Двічі. Але там де двічі, там і тричі?

І ось, із 2 на 3 грудня, артилерія РОВ почала обстрілювати Павлівку. Дивно, навіщо обстрілювати село, яке під твоїм контролем? До того ж двічі. Загалом, це невеликий екскурс у недалеке минуле, щоб зрозуміти, що зараз відбувається під Вугледаром.

РОВ знадобилося майже 2 місяці, щоб відновити втрати підрозділів тих же 40-ї бригади, 155-ї бригади ТОФ, ОБТФ "Каскад" та інших, і вони знову кинули ці свіжі сили на Вугледар, який їм критично потрібен для реалізації матеріально-технічного забезпечення зі сходу на південь.

Ось тільки цього разу РОВ намагаються обходити ще й із західного напрямку, а також нинішній склад відрізняється від торішнього кидка військовослужбовців РФ. Піхотний компонент превалює, штатна комплектація підрозділів технікою відсутня, згідно з нормативами. Але є артилерія.

Схоже, що 40 і 155 використовуються командуванням РОВ у форматі частково мобілізованих, і саме так вони намагатимуться схопити Вугледар.

У цьому контексті вирішальним фактором можуть стати:

Наявність у РОВ достатнього БК до артилерії для підтримки штурмових дій. Але тут постає питання, а чи змогли вони з досить близьким плечем підвезення цей БК накопичити й забезпечити процес його довготривалого та своєчасного, а також пропорційного підвезення? З урахуванням загальної ситуації РОВ із артою та БК, є сумніви. Наявність достатньої кількості артилерії та БК у ЗСУ, оскільки в локації Вугледара цей фактор вирішує не багато, а все, особливо з урахуванням панівних висот і тієї обставини, що вони під контролем саме української артилерії.

Буде непросто, але Вугледар знову перемеле морячків. Вірте в ЗСУ!

Джерело

Важливо