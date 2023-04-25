БПЛА на Червоній площі: за призові 20 млн грн хочуть позмагатися навіть росіяни, — Яценко

Співзасновник monobank Володимир Яценко на початку квітня пообіцяв винагороду у розмірі 20 млн грн розробнику безпілотників, чий дрон зможе приземлитися 9 травня на Червоній площі в Москві. Фокус спитав у банкіра, хто готовий взяти участь у конкурсі та чи здатні сьогодні українські БПЛА долетіти до російської столиці.

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Співзасновник monobank і розробник безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко 6 квітня оголосив на своїй сторінці в Facebook конкурс для українських виробників БПЛА. Він пообіцяв 20 млн грн команді, чий дрон 9 травня зможе приземлитися на Червоній площі в Москві.

"Сьогодні прочитав новину, що бункерний упир вагається щодо участі у параді на Червоній площі 9 травня. Щось йому боязно. Тож закликаю усіх, хто має відношення до виробництва БПЛА — давайте йому створимо "свято". Отже, я офіційно встановлюю премію українському виробнику БПЛА, чий літак, звісно за допомогою військових, долетить і приземлиться на Червоній площі у Москві 9 травня", — написав він.

Банкір також запропонував справедливо розділити премію між розробником БПЛА і військовими операторами, які зможуть виконати завдання.

Яценко пообіцяв, що його БПЛА "Довбуш" летітиме на Москву поза конкурсом Фото: Facebook

Головною умовою конкурсу є розміщення патріотичного гасла на крилах дрона — наприклад, "Слава Україні", "Героям Слава" тощо.

Фокус спитав у Володимира Яценка, чи зацікавила його пропозиція українських виробників та чи зможуть наші БПЛА обійти російські системи ППО 9 травня.

Премією зацікавились росіяни

Спеціально для конкурсу Володимир Яценко створив благодійну банку в застосунку, куди поклав обіцяні виробникам власні 20 млн грн. Але сюди ж можуть донатити всі ті, хто хочуть побачити приземлення дрона на Червоній площі. Із 6 квітня люди переказали в банки додаткові 214,5 тис. грн.

"Середня сума внеску — 50 гривень, це було майже безперервне звучання повідомлень про зарахування упродовж двох-трьох діб. Це був масовий відгук на мій заклик", — розповів підприємець.

Українці донатили власні кошти на дрон, що долетить до Червоної площі

За його словами, конкурс зацікавив багатьох українських виробників БПЛА, але кількості тих, хто вже готовий взяти участь в акції 9 травня, Яценко не називає. При цьому співрозмовник Фокуса підкреслює, що навіть російські розробники дронів хотіли б позмагатись за преміальні гроші.

"Загальна сума премії суттєва і знайшла відгук навіть серед російських авіамоделістів, — посміхається Яценко. — Для них відстань до Червоної площі може бути меншою, але ризик потрапити до ФСБ на порядок більший".

Не дальність, а точність

Підприємець впевнений, що дрони українського виробництва цілком можуть долетіти до центру Москви.

"Так, українські БПЛА сьогодні здатні подолати таку відстань, і це не є технічно складним завданням", — наголошує він.

Основною ціллю для виробників сьогодні є точність їх апаратів — плюс-мінус 10 метрів на відстані 500 кілометрів. Це потрібно для того, щоб чітко цілити у військові обʼєкти, без уражень цивільної інфраструктури на території РФ.

"ЗСУ, на відміну від агресора, не може ризикувати та потенційно, внаслідок похибок, уразити цивільні об’єкти. Ми не можемо собі дозволити влучати у дитячі садки й лікарні", — коментує він.

Росіяни знайшли під Москвою безпілотник з вибухівкою. Вони запевняють, що це український дрон UJ-22 Airborn Фото: З відкритих джерел

Чи можуть українські дрони приземлитись на Червоній площі?

Після того, як Яценко оголосив конкурс, багато експертів давали власні оцінки того, чи здатні українські дрони приземлитися на Червоній площі 9 травня. Так, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп впевнений, що БПЛА можуть долетіти до Москви, але росіяни вживатимуть всіх засобів безпеки, щоб захистити свою столицю і головну площу міста.

"Я не сумніваюся, що в Росії постараються вжити всіх заходів. Вони бояться подібного кроку, тому, звичайно, посилять ППО, РЕБ", — сказав експерт в інтервʼю агенції УНІАН.

Володимир Яценко вважає, що акція 9 травня може бути успішною якраз завдяки кількості дронів, які запустять у напрямку столиці країни-агресора.

"Є таке українське прислівʼя — гуртом і батька легше бити. Сьогодні змагання ППО — БПЛА таке, що зграя з 20 безпілотників може прорвати будь-яку систему протиповітряної оборони, і ми це бачимо на прикладі тих же "Шахідів" [дрони іранського виробництва Shahed], які, по суті, достатньо примітивні, але через свою кількість прориваються навіть через сучасні ППО", — коментує він.

Варто нагадати, що російська влада посилила захист Москви ще в січні — після серії вибухів на стратегічній авіабазі в місті Енгельс Саратовської області. За версією росіян, причиною НП стали українські безпілотники, проте офіційний Київ відповідальності за вибухи не взяв. Після цього Кремль на всяк випадок вирішив поставити комплекси ЗРК "Панцир-С1" на дахах адміністративних будівель в Москві. Згодом російські журналісти помітили ще три установки за 2 кілометри від аеродрому "Астаф'єво".

Кремль вирішив розміщати комплекси "Панцир-С1" на дахах адміністративних будівель в Москві Фото: Соцмережi

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат висміяв таке рішення військового керівництва країни-агресора. Він пояснив, що росіяни розміщують "Панцир-С1" у своїй столиці як захист від атак ударних безпілотників. Але, за його словами, це сумнівно, малоефективно та більше розраховано на те, щоб справити враження на місцевих мешканців.

Володимир Яценко також вважає, що російська система протиповітряної оборони не зможе захистити Червону площу під час акції 9 травня.

"Панцир", як й інші системи ПРО, може бути ефективним для декількох БПЛА, але не зможе зупинити зграю безпілотників. 30-50 дронів прорвуть будь-який "Панцир", навіть якщо це буде не один, а три-чотири комплекси, що прикривають Червону площу", — уточнює підприємець.

Нагадаємо, офіційно за останні два місяці на околицях російської столиці впало два дрони з вибухівкою. Фокус пояснює, чому розхвалена російська ППО не змогла помітити цілі та коли варто чекати "бавовни" в Москві.