Український БПЛА атакував стратегічну авіабазу в Росії, троє загиблих (відео)

Відстань від найближчої підконтрольної Україні точки до Енгельса Саратовської області — близько 1 тис. кілометрів. За грудень це вже друга атака по місцю розміщення авіації ворога.

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У російському місті Енгельс Саратовської області вночі 26 грудня пролунали вибухи. Про це повідомили в міністерстві оборони РФ, пише агентство "РІА Новини".

За версією військових РФ, засоби ППО збили український безпілотник на малій висоті під час підльоту до військового аеродрому "Енгельс".

Троє російських військових, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень через падіння уламків збитого БПЛА. Потрібно мати на увазі, що авіабаза "Енгельс" — єдина, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160. Авіатехніка не пошкоджена, стверджують у російському міністерстві.

[ + – ] Як стало відомо, БПЛА атакував військовий аеродром в Енгельсі. Це єдина авіабаза, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців повідомили про вибухи, перед якими лунав сигнал повітряної тривоги в районі аеродрому.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. Крім загиблих, 4 людей госпіталізовано після атаки, пише Baza.

"Обережно, новини" зазначає, що вибух стався на аеродромі "Енгельс-2", авіабазі повітряно-космічних сил Росії. Після вибуху туди попрямували пожежники й екстрені служби.

"Надзвичайних пригод" у житлових кварталах міста не було, додав губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

"Жодної загрози для мешканців абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста — нахабна брехня, створена далеко за межами країни. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали", — поінформував він.

Відомості про "пригоду" на військовому об'єкті, за словами Бусаргіна, перевіряють силові структури.

[ + – ] За грудень це вже друга атака на військовий аеродром "Енгельс"

Відстань від найближчої підконтрольної Україні точки до Енгельса Саратовської області — близько 1 тис. кілометрів.

Вибухи в Енгельсі 5 грудня

Зазначимо, що за грудень це друга атака на військовий аеродром "Енгельс". Близько 6 ранку 5 грудня в районі аеродрому було чути сильний вибух. Цього ж дня було завдано удару по аеродрому "Дягілєво" в Рязанській області.

Міноборони РФ підтвердило удар по військових аеродромах і заявило про запуск реактивних безпілотників. У міністерстві озвучили інформацію про загибель трьох військових зі складу техслужби аеродромів.

Після вибухів на аеродромах в Енгельсі та Рязані ЗС РФ змушені були розосередити стратегічні бомбардувальники. Вибухи в тилу РФ, за оцінкою українського командування, створюють психологічний ефект — створюється відчуття, що скрізь небезпечно.

Українські безпілотники, які атакували аеродроми в Рязанській і Саратовській областях Росії 5 грудня, за даними британської газети Financial Times, — це спільна розробка держструктур і приватного бізнесу.

Генерал австралійської армії у відставці Мік Раян попереджав, що українські військові отримали можливість атакувати стратегічні об'єкти в РФ на великій відстані.