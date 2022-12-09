У РФ більше немає переваги: Україна має можливість атакувати Москву, — генерал Раян

За словами австралійського генерала у відставці, наявність такої зброї зовсім не означає, що Київ планує вдарити по стратегічних об'єктах у Москві. При цьому Україна робить все можливе, щоб скоротити ракетні обстріли своєї території.

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Удари БПЛА 5 грудня по авіабазах у Саратовській та Рязанській областях Росії демонструють, що Україна явно має можливість атакувати стратегічні об'єкти на дуже великій відстані. Про це у своєму інформаційному бюлетені написав генерал австралійської армії у відставці Мік Раян.

"Авіабаза Енгельс знаходиться за 700 км від України. База Дягілєва знаходиться приблизно за 600 кілометрів від України. Для порівняння, Москва знаходиться приблизно за 640 кілометрів від українського міста Харкова", — пояснює військовий.

При цьому він наголошує, що наявність такої зброї зовсім не означає, що Київ має намір атакувати Москву.

"Але це викличе кілька безсонних ночей у столиці [РФ]", — прокоментував Раян.

[ + – ] Україна завдала ударів по авіабазах РФ радянськими безпілотниками Ту-141 Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Як вважає генерал, наразі Україна вживає більш активних заходів щодо скорочення та запобігання російським ракетним ударам по мирному населенню країни та цивільній інфраструктурі.

"Це логічний наступний крок. Це не лише військовий удар, а й політична необхідність", — наголошує він.

За словами Раяна, атака аеродромів є способом України заявити, що росіяни не мають асиметричної переваги з їхніми ракетами великої дальності. При цьому військова авіабаза вважається законною ціллю для українців, оскільки саме вони використовуються для завдання масованих ракетних ударів по території України.

Ще одним важливим завданням такої атаки можна вважати психологічний ефект, каже військовий. Росіяни здебільшого вважають, що ізольовані від наслідків війни, і руйнація цієї ілюзії має викликати у них жах.

"Атаки Москви — це чесна гра"

Військовий оглядач англомовного видання Forbes Девід Екс, який також посилається на думку Міка Раяна, у своїй статті наголошує, що атаки об'єктів у Москві можуть вважатися "чесною грою" з боку України.

"Зрештою, російські війська бомбили Київ, а також інші українські міста, оскільки Росія починаючи з кінця лютого розширила свою війну проти України", — пише журналіст.

При цьому в російській столиці не бракує потенційних стратегічних цілей, уточнює Екс.

Вже відомо, що як мінімум частина атак 5 грудня здійснювалася за допомогою модернізованих радянських безпілотників Ту-141 "Стриж". І зараз неясно, скільки саме таких БПЛА є у розпорядженні Повітряних сил України.

[ + – ] Радянський безпілотник Ту-141 Фото: Фото из открытых источников

Як пише генерал Мік Раян, всього було збудовано 150 таких розвідувальних безпілотників.

"В українців, напевно, є принаймні ще дещо в резерві на той випадок, коли в потрібний час з'явиться потрібна ціль для України, щоб завдати правильного стратегічного удару", — додає він.

Нагадаємо, вранці 5 грудня на авіабазі в російському місті Енгельс пролунав потужний вибух. У росЗМІ з'явилася інформація, що аеродром, який використовується для базування стратегічної авіації, нібито атакував безпілотник.

Цього ж дня атакували ще один військовий об'єкт, розташований у Рязанській області. Внаслідок удару по аеродрому в Дягілєво загинули 6 людей, а вибухом пошкоджено два літаки Ту-95МС і Ту-22М3.