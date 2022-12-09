У РФ больше нет преимущества: у Украины есть возможность атаковать Москву, — генерал Райан

По словам австралийского генерала в отставке, наличие такого оружия вовсе не означает, что Киев планирует ударить по стратегическим объектам в Москве. При этом Украина делает все возможное, чтобы сократить ракетные обстрелы своей территории.

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Удары БПЛА 5 декабря по авиабазам в Саратовской и Рязанской областях России демонстрируют, что у Украины явно есть возможность атаковать стратегические объекты на очень большом расстоянии. Об этом в своем информационном бюллетене написал генерал австралийской армии в отставке Мик Райан.

"Авиабаза Энгельс находится в 700 км от Украины. База Дягилево находится примерно в 600 километрах от Украины. Для сравнения, Москва находится примерно в 640 километрах от украинского города Харькова", — поясняет военный.

При этом он подчеркивает, что наличие такого оружия совсем не означает, что Киев намерен атаковать Москву.

"Но это вызовет несколько бессонных ночей в столице [РФ]", — прокомментировал Райан.

[ + – ] Украина нанесла удары по авиабазам РФ советскими беспилотниками Ту-141 Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Как считает генерал, в настоящее время Украина принимает более активные меры по сокращению и предотвращению российских ракетных ударов по мирному населению страны и гражданской инфраструктуре.

"Это логичный следующий шаг. Это не только военный удар, но и политическая необходимость", — подчеркивает он.

По словам Райана, атака аэродромов является способом Украины заявить, что у россиян нет асимметричного преимущества с их ракетами большой дальности. При этом военная авиабаза считается законной целью для украинцев, так как именно они используются для нанесения массированных ракетных ударов по территории Украины.

Еще одной важной задачей такой атаки можно считать психологический эффект, говорит военный. Россияне преимущественно считают, что изолированы от последствий войны, и разрушение этой иллюзии должно вызвать у них ужас.

"Атаки Москвы — это честная игра"

Военный обозреватель англоязычного издания Forbes Дэвид Экс, также ссылающийся на мнение Мика Райана, в своей статье подчеркивает, что атаки объектов в Москве могут считаться "честной игрой" со стороны Украины.

"В конце концов, российские войска бомбили Киев, а также другие украинские города, поскольку Россия, начиная с конца февраля, расширила свою войну против Украины", — пишет журналист.

При этом в российской столице нет недостатка в потенциальных стратегических целях, уточняет Экс.

Уже известно, что как минимум часть атак 5 декабря осуществлялась с помощью модернизированных советских беспилотников Ту-141 "Стриж". И в настоящее время неясно, сколько именно таких БПЛА есть в распоряжении Воздушных сил Украины.

[ + – ] Советский беспилотник Ту-141 Фото: Фото из открытых источников

Как пишет генерал Мик Райан, всего было построено 150 таких разведывательных беспилотников.

"У украинцев наверняка есть по крайней мере еще несколько в резерве на тот случай, когда в нужное время появится нужная цель для Украины, чтобы нанести правильный стратегический удар", — добавляет он.

Напомним, утром 5 декабря на авиабазе в российском городе Энгельс прогремел мощный взрыв. В росСМИ появилась информация, что аэродром, который используется для базирования стратегической авиации, якобы был атакован беспилотником.

В этот же день был атакован еще один военный объект, расположенный в Рязанской области. В результате удара по аэродрому в Дягилево погибли 6 человек, а взрывом повреждены два самолета Ту-95МС и Ту-22М3.