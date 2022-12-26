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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинский БПЛА атаковал стратегическую авиабазу в России, трое погибших (видео)

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Фото: Коллаж | Беспилотник нанес удар по базе стратегических ракетоносцев "Ту" в Самарской области РФ

Расстояние от ближайшей подконтрольной Украине точки до Энгельса Саратовской области — около 1 тыс. километров. За декабрь это уже вторая атака по месту размещения авиации врага.

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В российском городе Энгельс Саратовской области ночью 26 декабря раздались взрывы. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, пишет агентство "РИА Новости".

По версии военных РФ, средства ПВО сбили украинский беспилотник на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс".

Трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения из-за падения обломков сбитого БПЛА. Нужно иметь в виду, что авиабаза Энгельс — единственная, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. Авиатехника не повреждена, утверждают в российском министерстве.

Как стало известно, БПЛА атаковал военный аэродром в Энгельсе. Это единственная авиабаза, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160

Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах, перед которыми звучал сигнал воздушной тревоги в районе аэродрома.

Площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. Кроме погибших, 4 человека госпитализированы после атаки, пишет Baza.

"Осторожно, новости" отмечает, что взрыв произошел на аэродроме "Энгельс-2", авиабазе воздушно-космических сил России. После взрыва туда направились пожарные расчеты и экстренные службы.

"Чрезвычайных происшествий" в жилых кварталах города не было, добавил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали", — проинформировал он.

Сведения о "происшествии" на военном объекте, по словам Бусаргина, проверяют силовые структуры.

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За декабрь это уже вторая атака на военный аэродром "Энгельс"

Расстояние от ближайшей подконтрольной Украине точки до Энгельса Саратовской области — около 1 тыс. километров.

Взрывы в Энгельсе 5 декабря

Отметим, что за декабрь это уже вторая атака на военный аэродром "Энгельс". Около 6 утра 5 декабря в районе аэродрома был слышен сильный взрыв. В этот же день был нанесен удар по аэродрому "Дягилево" в Рязанской области.

Минобороны РФ подтвердило удар по военным аэродромами заявило о запуске реактивных беспилотников. В министерстве озвучили информацию о гибели 3 военных из состава техслужбы аэродромов.

После взрывов на аэродромах в Энгельсе и Рязани ВС РФ вынуждены были рассредоточить стратегические бомбардировщики. Взрывы в тылу РФ, по оценке украинского командования, создают психологический эффект — создается ощущение, что везде опасно.

Украинские беспилотники, атаковавшие аэродромы в Рязанской и Саратовской областях России 5 декабря, по данным британской газеты Financial Times, это совместная разработка госструктур и частного бизнеса.

Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан предупреждал, что украинские военные получили возможность атаковать стратегические объекты в РФ на большом расстоянии.