РФ рассредоточила свою стратегическую авиацию после взрывов на аэродромах, — ВСУ (видео)

Сейчас авиационная активность российских Военно-воздушных сил является низкой, а количество атак по Украине снизилось.

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Российские войска рассредоточили свои стратегические бомбардировщики после взрывов на аэродромах в Энгельсе и Рязани. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, из-за "хлопков" России пришлось рассредоточить самолеты дальней стратегической авиации по разным аэродромах, где есть возможность их обслуживать и где есть взлетно-посадочные полосы, чтобы их использовать.

Игнат отметил, что сейчас авиационная активность российских Военно-воздушных сил является низкой, а количество атак по Украине снизилось.

Кроме того, в Командовании отметили, что россияне уже поняли, что от войны им никуда не убежать. Он отметил, что взрывы в тыловых районах России создают не только военный, но и психологический фактор, потому что создается ощущение, что нигде не безопасно.

Напомним, 7 декабря анонимный сотрудник украинского правительства по вопросам обороны рассказал журналистам, что у Украины нет ограничений в дальности ударов по территории России, они могут достичь Сибири. По информации Financial Times, удары по российским аэродромам нацелены на срыв военного планирования ВС РФ и психологическое давление российского общества.

Утром 5 декабря СМИ писали, что на военном аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, который повредил самолет. Сообщалось, что умерло трое людей, а шестеро получили ранения. На авиабазе дислоцируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ан-26, их используют для обстрелов Украины.

Вслед за этим стало известно о взрыве на аэродроме в российском Энгельсе Саратовской области. Там базируются стратегические бомбардировщики Ту-95.

6 декабря спутниковые снимки показали, что на аэродроме "Энгельс" после произошедшего уменьшилось количество самолетов.