РФ розосередила свою стратегічну авіацію після вибухів на аеродромах, — ЗСУ (відео)

Наразі авіаційна активність російських Військово-повітряних сил є низькою, а кількість атак по Україні знизилася.

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Російські війська розосередили свої стратегічні бомбардувальники після вибухів на аеродромах в Енгельсі та Рязані. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, через "хлопки" Росії довелося розосередити літаки дальньої стратегічної авіації на різних аеродромах, де є можливість їх обслуговувати й де є злітно-посадкові смуги, щоб їх використовувати.

Ігнат зазначив, що зараз авіаційна активність російських Військово-повітряних сил є низькою, а кількість атак по Україні знизилася.

Крім того, у Командуванні наголосили, що росіяни вже зрозуміли, що від війни їм нікуди не втекти. Він зазначив, що вибухи в тилових районах Росії створюють не лише військовий, а й психологічний фактор, бо створюється відчуття, що ніде не безпечно.

Нагадаємо, 7 грудня анонімний співробітник українського уряду з питань оборони розповів журналістам, що Україна не має обмежень у дальності ударів по території Росії, вони можуть досягти Сибіру. За інформацією Financial Times, удари по російських аеродромах націлені на зрив військового планування ЗС РФ і психологічний тиск російського суспільства.

Уранці 5 грудня ЗМІ писали, що на військовому аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, який пошкодив літак. Повідомлялося, що померли троє людей, а шестеро отримали поранення. На авіабазі дислокуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Ан-26, їх використовують для обстрілів України.

Після цього стало відомо про вибух на аеродромі в російському Енгельсі Саратовської області. Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95.

6 грудня супутникові знімки показали, що на аеродромі "Енгельс" після події зменшилася кількість літаків.