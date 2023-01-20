Путін продовжує розставляти у Москві ППО: де ще помітили "Панцир-С1" (відео)

За словами очевидців, за 2 кілометри від аеродрому з'явилися три установки, проте радар працює лише на одній із них.

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За 2 кілометри від аеродрому "Астаф'єво", де базуються військові та бізнес-аеропорт "Газпром авіа" помітили системи ППО. Йдеться про три установки ПЗРК "Панцир-С1". Про це пише Telegram-канал "Сирена".

"За наданими редакцією координатами зйомки дізнається місцевість поряд із селищем Воскресенське та аеродромом", — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що установки помітили поряд із селищем Воскресенське. Озброєння там з'явилося близько місяця тому.

[ + – ] У Москві продовжують встановлювати системи ППО "Панцир-С1" Фото: Скриншот

Канал пише, що попри наявність трьох установок, радар працює лише на одній. Це як мінімум уже п'ятий майданчик, де РФ встановила ППО на околицях Москви.

[ + – ] У Москві продовжують встановлювати системи ППО "Панцир-С1"

Зазначимо, що на дахах адміністративних будівель у Москві 19 січня почали помічати засоби ППО. ЗРПК "Панцир-С1" бачили на будівлі за адресою Тетеринський провулок 8, де знаходиться бізнес-центр. Звідти до Кремля близько 2 км.

Встановлення ППО бачили на даху Міністерства оборони Росії.

Проте, як повідомила "Сирена", член комітету Державної думи РФ з оборони Євген Лебедєв заявив, що фотографії із системами ППО на дахах будівель у Москві — фейки.

"Це фейки, монтаж", — зазначив депутат.

Раніше Фокус писав, що резиденцію Путіна під Москвою захистили системою ППО "Панцир-С1". Очевидці помітили встановлення поряд із підмосковним селищем Заріччя через гучний звук її роботи. Подібні комплекси бачили на дахах Міноборони РФ та адмінбудівель у Москві.

Також повідомлялося, що у ЗСУ висміяли розміщення ППО на дахах будівель у Москві. Спікер Командування Юрій Ігнат навів приклад цивілізованих країн, в яких розміщують модульні установки ППО, здатні в автоматичному режимі збивати повітряні цілі.