Путін продовжує розставляти у Москві ППО: де ще помітили "Панцир-С1" (відео)
За словами очевидців, за 2 кілометри від аеродрому з'явилися три установки, проте радар працює лише на одній із них.
За 2 кілометри від аеродрому "Астаф'єво", де базуються військові та бізнес-аеропорт "Газпром авіа" помітили системи ППО. Йдеться про три установки ПЗРК "Панцир-С1". Про це пише Telegram-канал "Сирена".
"За наданими редакцією координатами зйомки дізнається місцевість поряд із селищем Воскресенське та аеродромом", — сказано в повідомленні.
Повідомляється, що установки помітили поряд із селищем Воскресенське. Озброєння там з'явилося близько місяця тому.
Канал пише, що попри наявність трьох установок, радар працює лише на одній. Це як мінімум уже п'ятий майданчик, де РФ встановила ППО на околицях Москви.
Зазначимо, що на дахах адміністративних будівель у Москві 19 січня почали помічати засоби ППО. ЗРПК "Панцир-С1" бачили на будівлі за адресою Тетеринський провулок 8, де знаходиться бізнес-центр. Звідти до Кремля близько 2 км.
Встановлення ППО бачили на даху Міністерства оборони Росії.
Проте, як повідомила "Сирена", член комітету Державної думи РФ з оборони Євген Лебедєв заявив, що фотографії із системами ППО на дахах будівель у Москві — фейки.
"Це фейки, монтаж", — зазначив депутат.
Раніше Фокус писав, що резиденцію Путіна під Москвою захистили системою ППО "Панцир-С1". Очевидці помітили встановлення поряд із підмосковним селищем Заріччя через гучний звук її роботи. Подібні комплекси бачили на дахах Міноборони РФ та адмінбудівель у Москві.
Також повідомлялося, що у ЗСУ висміяли розміщення ППО на дахах будівель у Москві. Спікер Командування Юрій Ігнат навів приклад цивілізованих країн, в яких розміщують модульні установки ППО, здатні в автоматичному режимі збивати повітряні цілі.