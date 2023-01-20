"Іван-дурень їде на печі": у ЗСУ висміяли розміщення ППО на дахах будівель у Москві (відео)

Спікер Командування Юрій Ігнат навів приклад цивілізованих країн, в яких розміщують модульні установки ППО, здатні в автоматичному режимі збивати повітряні цілі.

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Установка систем протиповітряної оборони на адміністративних будинках у Москві свідчить про непрофесіоналізм керівництва ЗС РФ. Про це 20 січня в ефірі національного телемарафону повідомив речник Командування Повітряних військ ЗСУ Юрій Ігнат.

Зокрема, офіцер вирішив прокоментувати інформацію про те, що 19 січня на кількох адміністративних будівлях у Москві було розміщено системи ППО. Зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С-1" помітили на даху Третього будинку Міністерства оборони РФ та одного з бізнес-центрів, які розташовані неподалік Кремля.

Юрій Ігнат вважає, що розміщення систем ППО на будинках в умовах міської забудови може свідчити про непрофесіоналізм командування ЗС РФ. У цьому контексті спікер відомства згадав казку "По щучому наказу", в якій персонаж Ємеля катався на печі. Однак Ігнат помилився, назвавши героя Іваном-дурнем.

"Вони показують, що поставили ЗПРК "Панцир-С-1" на будівлю Міноборони. Це взагалі... Це як Іван-дурень їде на печі. У нормальних країнах встановлюють модульні установки ППО, які можуть автоматично збивати повітряні цілі. А вони прямо машину на колісній базі встановили на даху будівлі", — додав Ігнат, коментуючи розміщення систем ППО в міській забудові Москви.

[ + – ] У Командуванні ВПС України висміяли розміщення систем ППО на будинках у Москві

Напередодні, 19 січня, у російських ЗМІ з'явилася інформація про розміщення систем протиповітряної оборони на адміністративних будівлях у Москві. Журналісти стверджували, що зенітно-ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С-1" з'явилися на даху Третього будинку Міноборони РФ та бізнес-центру, який розташований за кілька кілометрів від адміністрації президента Володимира Путіна.

У п'ятницю, 20 січня, росЗМІ повідомили про розміщення ще одного комплексу протиповітряної оборони за 10 кілометрів від резиденції Володимира Путіна, яка знаходиться в Ново-Огарьово.