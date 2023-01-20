"Иван-дурак едет на печи": в ВСУ высмеяли размещение ПВО на крышах зданий в Москве (видео)

Спикер Командования Юрий Игнат привел в пример цивилизованные страны, в которых размещают модульные установки ПВО, способные в автоматическом режиме сбивать воздушные цели.

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Установка систем противовоздушной обороны на административных зданиях в Москве свидетельствует о непрофессионализме руководства ВС РФ. Об этом 20 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных войск ВСУ Юрий Игнат.

В частности, офицер решил прокомментировать информацию о том, что 19 января на нескольких административных зданиях в Москве были размещены системы ПВО. Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С-1" заметили на крыше Третьего дома Министерства обороны РФ и одного из бизнес-центров, которые расположены недалеко от Кремля.

Юрий Игнат считает, что размещение систем ПВО на зданиях в условиях городской застройки может свидетельствовать о непрофессионализме командования ВС РФ. В этом контексте спикер ведомства упомянул сказку "По щучьему веленью", в которой персонаж Емеля катался на печи. Однако Игнат ошибся, назвав героя Иваном-дураком.

"Они показывают, что поставили ЗПРК "Панцирь-С-1" на здание Минобороны. Это вообще… Это как Иван-дурак едет на печи. В нормальных странах устанавливают модульные установки ПВО, которые могут автоматично сбивать воздушные цели. А они прям машину на колесной базе установили на крыше здания", — добавил Игнат, комментируя размещение систем ПВО в городской застройке Москвы.

[ + – ] В Командовании ВВС Украины высмеяли размещение систем ПВО на зданиях в Москве

Днем ранее, 19 января, в российских СМИ появилась информация о размещении систем противовоздушной обороны на административных зданиях в Москве. Журналисты утверждали, что зенитно ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С-1" появились на крыше Третьего дома Минобороны РФ и бизнес-центра, который расположен в нескольких километрах от администрации президента Владимира Путина.

В пятницу, 20 января, росСМИ сообщили о размещении еще одного комплекса противовоздушной обороны в 10 километрах от резиденции Владимира Путина, которая находится в Ново-Огарево.