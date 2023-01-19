В Москве на крышах административных зданий устанавливают средства ПВО (фото, видео)

В Минобороны Украины сообщили, что средство ПВО появилось на крыше здания Третьего дома Министерства обороны РФ, который находится недалеко от Кремля.

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В Москве на административных здания начали устанавливать средства ПВО. Так, на одной из улиц заметили ЗРПК "Панцирь-С1", о чем пишет телеграм-канал NEXTA Live.

[ + – ] ЗРПК "Панцирь-С1" в Москве

В сети сообщают, что комплекс установили на здании по адресу Тетеринский переулок 8, где находится бизнес-центр. Отметим, что до Кремля оттуда всего около 2 километров.

Кроме того, установка появилась на крыше здания Министерства обороны России, о чем заявили в Минобороны Украины в Telegram.

"Минобороны РФ также чего-то боится", — сказано в сообщении.

[ + – ] ЗРПК "Панцирь-С1" на здании Минобороны РФ

Отметим, что Третий дом Министерства обороны РФ находится на Фрунзенской набережной. Здание также располагается недалеко от Кремля.

Что такое ЗРПК "Панцирь-С1"

Панцирь-С1 — это самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс морского и наземного базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения. По состоянию на 2022-й год, в Войсках противовоздушной и противоракетной обороны 36 единиц Панцирь-С1.

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