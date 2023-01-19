В России похвастались новым способом защиты связи от перехвата на войне: как работает

Специалисты концерна "Созвездие" предложили искажать сигналы, чтобы их было сложнее распознавать. Они ожидают, что это убережет комплексы ВС РФ от обстрела.

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Российские ученые заявили о создании новой технологии для защиты связи от перехвата данных. Подробности пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу холдинга "Росэлектроника" (входит в государственную корпорацию "Ростех").

Исследователи из концерна "Созвездие" объяснили, что при перехвате связи противник может распознавать информацию по индивидуальной структуре радиосигналов. Новый подход должен значительно искажать форму сигналов, разбивая их на фрагменты определенной длины, которые затем должны обрабатывать, учитывая эти искажения.

Предполагается, что технология помешает противникам перехватывать сообщения и распознавать их как отправленные одним и тем же оборудованием. В результате военные не смогут определить тактический и стратегический тип средства связи или радиотехнических комплексов, чтобы затем их обстрелять и уничтожить.

"Разработанное нашими специалистами решение позволит значительно повысить защищенность радиосвязи, что критически важно при выполнении боевых заданий", — прокомментировал генеральный директор "Созвездия" Сергей Вилков.

Ранее появилась информация, что военным ВС РФ запретили использовать дроны и смартфоны в целях безопасности. Как предположил эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак, ограничения сыграют на руку украинским военным, которые смогут господствовать в воздухе.

В начале января писали, что украинские военные перехватывают разговоры оккупантов и вычисляют их местоположение по мобильным телефонам. Из-за этого боее ста россиян могли погибнуть в результате удара по российской базе в Макеевке.

Также сообщали о новом терминале лазерной связи UltraAir, передающем данные в 1000 раз быстрее Starlink. Такое оборудование вскоре должны выпустить для самолетов Airbus и VDL Group.