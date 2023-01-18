Военным РФ запрещают использовать дроны и смартфоны: эксперт раскрыл плюсы для ВСУ

Запрет спасет солдат от обнаружения в украинской сотовой сети, но лишит воздушной разведки, считает эксперт Иван Ступак.

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Новый командующий группировкой российских войск в Украине Валерий Герасимов запретил использовать на фронте современную технику, в том числе дроны. Об этом пишет издание The Moscow Times, ссылаясь на "военкоров" из РФ.

Пророссийские телеграм каналы пишут, что командование приказало солдатам ВС РФ отказаться от планшетов и смартфонов, без которых невозможно запускать квадрокоптеры или открывать электронные карты. Как сообщает другой источник, некоторым подразделениям напрямую запретили запускать дроны и сбрасывать с них гранаты.

The Moscow Times отмечает, что поступление новых приказов совпало с назначением главы Генштаба ВС РФ командующим войсками в Украине. 11 января глава Минобороны России Сергей Шойгу поставил его на место Сергея Суровикина.

Как рассказал "24 каналу" экс-сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак предположил, что без планшетов и смартфонов оккупанты не будут появляться в сотовой сети, и защитникам Украины будет сложнее их обнаружить. В то же время, россияне не смогут пользоваться коммерческими беспилотниками и с их помощью корректировать огонь и точно обстреливать позиции ВСУ. Кроме того, российские военные лишатся разведки с воздуха и не будут видеть приближение украинских подразделений.

"В небе будут только украинские дроны, и они будут видеть российские позиции, условно говоря, как "на ладони". От этого решения российского командования плюсов больше минусов", — подытожил Иван Ступак.

Ранее писали, что 31 декабря российские военные могли погибнуть в Макеевке из-за мобильных телефонов. Как утверждают эксперты, украинские специалисты могли зафиксировать скопление абонентов и точно навести удар по базе ВС РФ.

Позже сообщали, что издание NYT подставило военных РФ, забыв удалить номера их телефонов и номера родственников, с которыми они разговаривали. Журналисты удалили метаданные, но не смогли очистить несколько аудиозаписей — они были в открытом доступе несколько часов.