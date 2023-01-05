Российские военные могли погибнуть в Макеевке из-за смартфонов: мнение экспертов

Российские власти утверждают, что ВСУ смогли уничтожить казармы в оккупированной Макеевке, вычислив солдат по мобильным телефонам. Эксперты рассказали, какую угрозу смартфоны на самом деле представляют для военных.

Related video

31 декабря ВСУ нанесли мощный удар по базе ВС РФ в Макеевке Донецкой области, уничтожив до 10 единиц техники и десятки военнослужащих. Первый замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков заявил, что причиной гибели "около сотни" военных стало массовое использование мобильных телефонов вопреки запрету — украинские войска запеленговали сигналы, установили координаты аппаратов и обстреляли позицию из РСЗО HIMARS.

В России многие аналитики и блогеры скептически отнеслись к этой версии, считая, что военное руководство таким образом пытается переложить ответственность на обычных солдат. Однако с проблемой мобильной связи уже сталкивались и ВС РФ, и армии других стран, пишет grid.news.

Как мобильные телефоны выдают солдат в Украине

Как пишет New York Times, ссылаясь на чиновников из Украины, террористы при поддержке России использовали мобильные сети для атаки украинских войск с 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе. Используя российские средства радиоэлектронной борьбы, боевики смогли вычислять местоположение противника. Украинские солдаты вскоре поняли, как их обнаруживают, ведь когда много человек используют телефоны рядом друг с другом — вскоре позицию обстреливает артиллерия. Спустя 8 лет такие же методы ВСУ начали применять против россиян.

В первые недели войны в Украине появились сообщения, что российские войска массово используют незащищенные средства связи. Приближаясь к Киеву, оккупанты звонили своим близким по мобильным телефонам и выкладывали видео в социальные сети, выдавая свое местоположение. Предполагалось, что большинство российских подразделений имели радиооборудование, однако военные часто связывались друг с другом по обычным мобильным телефонам. Эксперты называют несколько причин:

удобство и привычность смартфонов,

неисправность защищенного оборудования,

низкий уровень дисциплины,

плохая подготовка военнослужащих.

Украинские силы воспользовались ошибками россиян. В социальных сетях спецслужбы опубликовали записи перехваченных звонков российских солдат: одни свидетельствуют о совершении военных преступлений, другие показывают падение боевого духа ВС РФ. В марте официальные лица США заявили, что по крайней мере в одном случае сигнал мобильного телефона использовался для геолокации и убийства российского генерала и его штаба.

"Россияне либо не были уверены в угрозе, либо не имели собственной тактической сети, как у нас. Вот почему так много их парней убивают — из-за высокомерия или отсутствия опыта работы и понимания опасности разговоров по мобильному телефону", — прокомментировал в апреле бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

[ + – ] Военные часто пользуются гражданской связью Фото: ura.news

Командование ВС РФ запретило телефоны

Как пишет Grid, российские власти знали об этой проблеме многие годы. В 2019 году правительство РФ запретило военным носить телефоны, чтобы исследователи не смогли вычислить геолокацию подразделений в Сирии и в Украине. Впрочем, кроме этого россияне мало что сделали для устранения рисков, связанных с мобильной связью.

Военный аналитик и глава компании Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович в комментарии Grid рассказал, что за последний год Россия улучшила защиту связи, а командиры запрещают солдатам использовать мобильные телефоны.

Данные, полученные New York Times подтверждают, что офицеры ВС РФ пытались не допускать военнослужащих со смартфонами на поле боя. К примеру, двое солдат рассказали, будто перед вторжением в Украину со стороны Беларуси им приказали сдать телефоны. Другие российские военные упоминают конфискацию телефонов командирами в перехваченных звонках.

Но если на передовой такие запреты действуют, то вдали от линии фронта военные соблюдают их гораздо реже. Есть свидетельства того, что российские военнослужащие отбирали телефоны у украинцев на оккупированных территориях, чтобы позвонить домой.

"Большую часть войны солдаты проводят в ожидании действий. Людям становится скучно, боевой дух падает, поэтому важно разрешать солдатам развлекаться, но это трудно контролировать", — отметил Альперин.

Как показывают перехваченные разговоры, россияне знают об угрозе прослушки и пытаются следить за речью, чтобы не выдавать свое местоположение. При этом большинство из них не догадываются, что одного лишь радиоизлучения достаточно для поиска аппарата с точностью до дома.

[ + – ] В РФ заявляли о создании криптофонов для армии, но ими почти не пользуются

Смартфоны — беда всех военных

Проблема касается не только России, но и других стран, в том числе армии США. В 2017 году аналитики смогли использовать данные из фитнес-приложение Strava для обнаружения засекреченных военных баз США в Афганистане и Сирии — сервис отслеживал перемещения солдат по базам, позволяя определить их размеры и границы. В 2016 году китайские военные выпустили новый свод рекомендаций по использованию телефонов после того, как обнаружили скрытые военные базы с помощью популярного приложения для вызова такси. А в ноябре 2021 года польские военнослужащие раскрыли свои позиции на границе с Беларусью, забыв выключить приложения для знакомств.

Мобильные приложения стали отдельной темой для обсуждений. Командование США запретило военнослужащим использовать соцсети TikTok и скачивать ролики на государственную технику из-за того, что разработчики связаны с Китаем. Солдатам также порекомендовали не устанавливать TikTok на личные смартфоны, однако популярность тегов #military и #army демонстрируют, что многие американцы проигнорировали совет.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый раскритиковал версию Минобороны о том, что поразить базу в Макеевке помогли мобильные телефоны. По его мнению, главной ошибкой россиян стало размещение большого количества военнослужащих в одном месте.