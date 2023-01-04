ВС РФ допустили ошибку: в ВСУ рассказали, как удалось уничтожить базу оккупантов в Макеевке

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что много мобилизованных россиян разместили в больших помещениях, не приспособленных для того, чтобы укрываться в случае опасности.

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Версия российского военного командования о том, что украинские военные обнаружили и уничтожили базу ВС РФ в Макеевке Донецкой области благодаря использованию оккупантами мобильных телефонов является смешной. Российских солдат не смогли скрытно разместить, в результате чего ВСУ установили цель. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона 4 января.

"Конечно, использовать телефоны — это локация и это ошибка. Но эта версия выглядит несколько смешно", — сказал он.

Спикер отметил, что много мобилизованных россиян, которые не очень обучены и слажены, разместили в больших помещениях, не приспособленных для того, чтобы укрываться в случае опасности.

По его словам, это "очень слабая отмазка". Сергей Череватый заявил, что оккупанты допустили ошибку и теперь ищут виноватого.

"Понятно, что не это (использование телефонов, — ред.) было главной причиной. Ею было то, что они не смогли разместить скрытно этот личный состав. Чем воспользовались мы, разведав цель и мощно уничтожив ее", — рассказал Череватый.

Напомним, 4 января в Минобороны РФ начали расследование после уничтожения базы ВС РФ в Макеевке. Командование армии России считает, что военный объект на Донбассе был уничтожен из-за использования солдатами смартфонов, сигналы которых запеленговали ВСУ.

В тот же день в разведке Британии сообщили, что уничтожение базы ВС РФ в Макеевке свидетельствует о непрофессионализме российского военного руководства. В ведомстве отмечают, что небезопасное хранение боеприпасов объясняет колоссальные потери ВС РФ на фронте.