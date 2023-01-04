В Минобороны РФ проводят расследование после уничтожения базы россиян в Макеевке

Командование армии России считает, что военный объект на Донбассе был уничтожен из-за использования солдатами смартфонов, сигналы которых запеленговали ВСУ.

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В России начала работу специальная комиссия, которая будет изучать обстоятельства уничтожения российской базы в Макеевке и гибели "около 100 военнослужащих". Об этом заявил первый замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков.

По его словам, главной причиной уничтожения базы в оккупированной Макеевке является массовое использование военнослужащими мобильных телефонов.

Вооруженные силы Украины, как утверждает Севрюков, смогли запеленговать сигналы, определить точные координаты и открыть огонь по военному объекту захватчиков из РСЗО HIMARS, в результате которого погибли около "100 солдат".

"В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника", — продолжил Севрюков, комментируя уничтожение базы ВС РФ в Макеевке.

Генерал-лейтенант заявил, что сейчас руководство российской армии принимает меры для предовтращения подобных обстрелов в будущем. Севрюков также пообещал, что по итогам расследования спецкомиссии виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

На заявление генерал-лейтенанта отреагировала топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян. Главный редактор Russia Today отметила, что это первый раз с начала полномасштабного вторжения, когда руководство российской армии пообещало привлечь к ответственности виновных в гибели захватчиков на территории Украины.

"Пора понять, что безнаказанность не ведет к общественному согласию. Безнаказанность ведет к новым преступлениям. И, как следствие, к общественному несогласию… Когда ребенок, забегавшись, бьется об острый угол тумбочки, нерадивый родитель ругает его за то, что он бегал. Нормальный родитель оклеивает опасные углы безопасной лентой, пока ребенок еще не научился бегать. Это к вопросу о мобильниках", — продолжила Симоньян, намекая, возможно, на введение запрета на использование солдатами смартфонов в зоне боевых действий.

Стоит отметить, что в ходе пресс-конференции, которая состоялась 4 января, Сергей Севрюков сообщал, что 89 российских военнослужащих погибли в результате удара ВСУ по базе ВС РФ в оккупированной Макеевке.

Военная разведка Великобритании, в свою очередь, утверждала, что база ВС РФ в Макеевке была успешно уничтожена благодаря непрофессионализму руководства российской армии.