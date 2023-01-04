У Міноборони РФ проводять розслідування після знищення бази росіян у Макіївці

Командування армії Росії вважає, що військовий об'єкт на Донбасі знищено через використання солдатами смартфонів, сигнали яких запеленгували ЗСУ.

Related video

У Росії розпочала роботу спеціальна комісія, яка вивчатиме обставини знищення російської бази в Макіївці та загибелі "близько 100 військовослужбовців". Про це заявив перший заступник голови Головного військово-політичного управління ЗС РФ Сергій Севрюков.

За його словами, головною причиною знищення бази в окупованій Макіївці є масове використання військовослужбовцями мобільних телефонів.

Збройні Сили України, як стверджує Севрюков, змогли запеленгувати сигнали, визначити точні координати та відкрити вогонь по військовому об'єкту загарбників із РСЗВ HIMARS, внаслідок якого загинули близько 100 солдатів.

"Наразі працює комісія з розслідування обставин події. Але вже зараз очевидно, що основною причиною того, що сталося, стало включення та масове використання, всупереч забороні, особовим складом мобільних телефонів у зоні досяжності засобів ураження противника", — продовжив Севрюков, коментуючи знищення бази ЗС РФ у Макіївці.

Генерал-лейтенант заявив, що зараз керівництво російської армії вживає заходів для запобігання таким обстрілам у майбутньому. Севрюков також пообіцяв, що за підсумками розслідування спецкомісії винних посадових осіб притягнуть до відповідальності.

На заяву генерал-лейтенанта відреагувала топпропагандистка РФ Маргарита Симоньян. Головна редакторка Russia Today зазначила, що це вперше з початку повномасштабного вторгнення, коли керівництво російської армії пообіцяло притягнути до відповідальності винних у загибелі загарбників на території України.

"Пора зрозуміти, що безкарність не веде до суспільної згоди. Безкарність веде до нових злочинів. І, як наслідок, до суспільної незгоди… Коли дитина, забігавшись, б'ється об гострий кут тумбочки, недбалий батько лає її за те, що вона бігала. Нормальний Батько обклеює небезпечні кути безпечною стрічкою, поки дитина ще не навчилася бігати. Це до питання про мобільники", — продовжила Симоньян, натякаючи, можливо, на заборону використання солдатами смартфонів у зоні бойових дій.

Варто зазначити, що під час пресконференції, яка відбулася 4 січня, Сергій Севрюков повідомляв, що 89 російських військовослужбовців загинули внаслідок удару ЗСУ по базі ЗС РФ в окупованій Макіївці.

Військова розвідка Великобританії, зі свого боку, стверджувала, що база ЗС РФ у Макіївці успішно знищена завдяки непрофесійності керівництва російської армії.