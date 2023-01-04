"Непрофесіоналізм керівництва": розвідка Британії про знищення бази ЗС РФ у Макіївці

Небезпечне зберігання боєприпасів, як вважають у відомстві, пояснює колосальні втрати російської армії під час повномасштабного конфлікту.

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Знищення бази ЗС РФ в окупованій Макіївці свідчить про непрофесійність військового керівництва Росії у війні проти України. Про це у своєму новому звіті від 4 грудня пише військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Відомство нагадує, що в ніч із 31 грудня на 1 січня влучним ударом було знищено будівлю колишнього 19-го профтехучилища в Макіївці, яке окупанти використовували у військових цілях.

Об'єкт був повністю зруйнований, а Міністерство оборони Росії підтвердило загибель своїх військовослужбовців, серед яких був підполковник російської армії.

"Із огляду на масштаби руйнувань існує реальна можливість того, що боєприпаси зберігалися поряд із житлом військовослужбовців, які здетонували під час удару, спровокувавши вторинні вибухи. Будівля розташовувалася всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту — однієї з найзапекліших ділянок конфлікту", — йдеться у звіті.

Британські розвідники дійшли висновку, що база ЗС РФ в окупованій Макіївці була успішно знищена українською армією внаслідок непрофесійності військового керівництва Росії. Загарбники й раніше мали досвід небезпечного зберігання боєприпасів, але інцидент на Донбасі, як сказано у звіті, ще раз пояснює високу втрату особового складу російської армії.

[ + – ] Непрофесіоналізм керівництва РФ призвів до знищення військової бази в Макіївці

Знищення бази ЗС РФ у Макіївці — хронологія подій

1 січня в соцмережах з'явилася інформація про знищення бази ЗС РФ у Макіївці, яку окупанти облаштували в будівлі колишнього 19-го ПТУ. Місцеві жителі стверджували, що о 00:00 за місцевим часом пролунав потужний вибух, унаслідок чого навчальний заклад був повністю зруйнований.

Уранці 2 січня Управління стратегічних комунікацій при ЗСУ підтвердило інформацію про знищення бази ЗС РФ у Макіївці. Відомство стверджувало, що точним ударом було ліквідовано до 400 російських загарбників, і ще близько 300 осіб отримали різні поранення.

Пізніше знищення бази ЗС РФ у Макіївці підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Українське командування повідомило, що внаслідок вибуху було ліквідовано бойову техніку противника, а точні втрати особового складу ще встановлюються.

Міноборони Росії стверджувало, що внаслідок удару ЗСУ по ПТУ в Макіївці загинули 89 військовослужбовців, серед яких був топофіцер. Російські військкори, зі свого боку, повідомляли, що втрати ЗС РФ після знищення бази можуть становити кілька сотень убитих.