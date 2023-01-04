Удар по ПТУ у Макіївці: у Міноборони Росії оновили дані про втрати (відео)

Російський воєначальник Сергій Севрюков повідомив, що серед загиблих у Макіївці є заступник командира полку підполковник Бачурін.

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У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що внаслідок обстрілу ЗСУ профтехучилища №19 у ніч 31 грудня на 1 січня загинуло 89 військовослужбовців. Про це стало відомо з відеозвернення першого заступника начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ генерал-лейтенанта Сергія Севрюкова.

"На жаль, у ході розбору завалів залізобетонних конструкцій кількість загиблих наших товаришів збільшилася до 89", — сказав Сергій Севрюков.

Він також зазначив, що внаслідок удару ЗСУ загинув заступник командира полку підполковник Бачурін. За словами російського офіцера, сім'ї загиблих та постраждалих від удару по військовій базі отримують "необхідну допомогу та підтримку".

У Міноборони РФ заявили, що обстріл училища було скоєно шістьма реактивними снарядами американської системи залпового вогню HIMARS. Також повідомляється, що дві ракети було збито засобами протиповітряної оборони.

"Чотири реактивні снаряди з осколково-фугасною бойовою частиною потрапили до будівлі, в якій розташовувалися російські військовослужбовці. Від детонації бойових частин реактивних снарядів HIMARS стався обвал перекриттів будівлі", — прокоментував інцидент воєначальник.

[ + – ] У Міноборни РФ визнали загибель 89 військових у Макіївці

Севрюков стверджує, що пускова установка РСЗВ, з якої було завдано удару по ПТУ в Макіївці, була знищено російськими Збройними силами. Він також згадав про обстріл українського міста Дружківка на Донеччині. За словами генерал-лейтенанта, у цьому населеному пункті ЗС РФ ліквідували ще 4 пускові установки HIMARS та іншу військову техніку.

Що відомо про обстріл ПТУ №19 у Макіївці

В Управлінні стратегічних комунікацій при ЗСУ повідомили, що в ніч з 31 грудня на 1 січня ЗСУ завдали удару по будівлі училища №19 в окупованій Макіївці, ліквідувавши при цьому близько 400 російських військовослужбовців. Також повідомляється про 300 поранених.

Удар по Макіївці підтвердили в Міноборони РФ, заявивши, що російська військова база потрапила під обстріл із РСЗВ HIMARS. Спочатку у пресслужбі російського відомства визнали загибель 63 військових.

В Інституті вивчення війни вказали на те, що в Москві намагаються перекласти відповідальність за втрати на самих військовослужбовців, які нібито використовували мобільні телефони, а також так звану владу "ДНР".

Раніше Фокус писав про те, що багато російських воїнкорів не поділяють офіційну позицію Кремля щодо інциденту в Макіївці, звинувачуючи вище військове командування РФ у недбалості.

Ще ми повідомляли, що в містах Самарської області 3 січня пройшли жалобні мітинги на згадку про військовослужбовців із цього регіону, які загинули після удару ЗСУ по базі ЗС РФ в окупованій Макіївці.